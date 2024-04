Karina Mazzocco salió repentinamente del aire de su programa en canal América y generó alarma

Este martes, estaban de un nuevo cruce entre Cristian Castro y su madre Verónica por las turbulentas relaciones del cantante con las distintas parejas que ha tenido, cuando repentinamente la conductora Karina Mazzocco salió del aire de su programa de canal América y Luis Ventura pasó a ocupar su lugar.

La situación se dio casi sobre el final de la emisión del mencionado ciclo, cuando tras un informe sobre la relación entre Verónica y Cristián Castro, se la alcanzó a ver a Karina Mazzocco todavía al frente de A la Tarde. Sin embargo, mientras los panelistas debatían sobre los cruces entre la legendaria actriz y su hijo, irrumpió Luis Ventura como conductor sin hacer ninguna mención sobre la abrupta salida de la conductora del estudio de canal América.

En medio del revuelo por una declaración del legendario periodista de espectáculos, que aseguró que Cristian Castro entró en conflicto con su madre porque él fue novio de Yolanda Andrade, que hoy es la esposa de Verónica.

Más allá de la polvareda que levantó Luis Ventura con sus afirmación, Pía Shaw no pasó por alto que Karina Mazzocco abandonó el aire de canal América antes de la finalización de A la Tarde.

En el programa radial Yanina 107.9 (El Observador), la especialista en espectáculos remarcó: "Pensé que había quedado loca. Mientras vos hacías tu columna, yo estaba mirando el programa de Mazzocco. Y la vi, pero ahora de repente no está más. Entonces le escribí a alguien de ahí y me dijeron que le sonó el teléfono y se fue corriendo, nadie sabe qué pasó".

Luego, Pía Shaw dijo sobre la repentina salida de Karina Mazzocco: "Por eso apareció Luis Ventura. No entendía. Le escribí a alguien que está ahí y me dicen 'no sabemos qué pasó'. Mañana explicarán qué pasó".