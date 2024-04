Preocupación por la salud de Eduardo de la Puente: sufrió un ACV y fue internado de urgencia

Eduardo de la Puente se encuentra internado tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) durante el fin de semana. Fue el propio periodista de 60 años quien confirmó la noticia compartiendo un video en sus redes sociales para llevar tranquilidad.

"Sufrí un ACV. La saqué bastante barata por suerte. Pero bueno, por unos días voy a estar fuera del juego", comenzó expresando. "Estoy siendo muy bien atendido por médicos, estoy acompañado por mi familia y por amigos, que también me están cuidando mucho, y por la maquinita que hace Ping", agregó.

Como era de esperarse, la publicación sumó miles de "me gusta" y se colmó de mensajes de apoyo de diferentes referentes del mundo del espectáculo nacional.

"No Edu!!! Y nosotros pensando que era dengue!!! Menos mal que fuiste al médico!!!!! mejorate. abrazo grande", expresó el periodista Alexis Puig. "Abrazo enorme Edu querido", comentó la cantante Miss Bolivia.

Por su parte, Marcelo Corvalán, ex A.N.I.M.A.L. y Carajo, publicó: "Mucho amor y fuerza Edu querido". Lo mismo hizo Topo, el bajista de Horcas: "Abrazo grande edu".

Eduardo de la Puente junto a Mario Pergolini y Juan Di Natale en CQC.

Recordemos que aparte de su rol como conductor de Clásico de clásicos en FM Rock & Pop, de la Puente tiene una extensa y carrera en los medios argentinos que lo llevó a ser parte del exitoso programa Caiga Quien Caiga junto a Mario Pergolini y Juan Di Natale. Incluso, su trayectoria también incluye participaciones en varios programas de radio y televisión, así como trabajos de edición para reconocidas publicaciones y la autoría de varios libros.