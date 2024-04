Que le dijo el Chaqueño Palavecino al Gaucho que se atrincheró en Puerto Madero

En las últimas horas se volvió viral la noticia del Gaucho de Salta que se atrincheró en una concesionaria para que le den el auto por el que pagó. Ante la viralización, se filtró un video en el cual se lo ve muy cercano al Chaqueño Palavecino, ya que incluso el cantante se animó a hacerle algunos elogios.

Abelardo Usandivaras saltó a la fama de forma polémica en las últimas horas, ya que se hizo presente en una concesionaria de la calle Paseo Colón al 1400 para reclamar que abonó 10 millones de pesos como parte de pago de un vehículo que debía retirar a las pocas semanas, pero el tiempo pasó y jamás lo volvieron a contactar.

Si bien para los porteños es un desconocido, Abelardo Usandivaras es muy popular en sus tierras, tanto es así que incluso en sus redes sociales se mostró muy cercano al Chaqueño Palavecino, hombre sus sus pagos, ya que ambos son nacidos en Salta.

En el video se puede observar al polémico Gaucho de Salta que realizó el reclamo recientemente junto al Chaqueño Palavecino. Allí, ambos dejan entrever que hay un vínculo de cercanía, ya que la inminencia del folklore argentino aprovechó la ocasión para enviarle el video a un amigo.

“Mirá con quién estoy, tiene mejores caballos más baratos, así que me voy para ahí”, recomendó el cantante en el video mientras se encuentran abrazados junto a Abelardo Usandivaras. Además, para demostrar que buen vínculo, hasta tiró datos del camino entre su ciudad y la del Gaucho: “Encima el camino no tiene mucha curva”.

Por lo pronto, más allá de la buena onda que se puede ver entre ambos en el video, el Chaqueño Palavecino no se proclamó junto Abelardo por el reciente reclamo que realizó en una concesionaria de Buenos Aires. Lo cual podría exponer que no son muy amigos o que no compartió sus métodos de reclamo.

En lo que respecta al auto, el Gaucho de Salta comentó por qué necesita resolver esta situación: “Desde diciembre me pasan de un teléfono a otro y no me dicen el apellido de la representante. Nos quedaremos todos. Estoy con mi hija mayor, mi hijo menor de edad y el resto de mi familia está acá. Yo uso la camioneta como herramienta de trabajo, no tengo problema en quedarme”.