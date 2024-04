El incómodo momento en La Peña de Morfi con Nancy Duplaá como invitada

Nancy Dupláa fue invitada a La Peña de Morfi y algunos especularon con cómo sería el cruce entre ella y Diego Leuco, ya que ambos tienen posturas políticas muy marcadas y totalmente opuestas. Sin embargo, lo que no se esperaba era la reacción del conductor, ya que sorprendió a muchos.

En los últimos años, Nancy Dupláa se ha autoproclamado como kirchnerista, ya que fue una defensora del gobierno de Néstor y Cristina. Sin embargo, como contrapunto, tanto Diego Leuco como su padre no han temido mostrarse como opositores a dicho gobierno y a todos los que lo avalen.

Es por eso que la presencia de la actriz en el programa tenía un condimento especial, ya que, con el hijo de Alfredo como conductor, los televidentes se mostraban expectantes ante lo que podría llegar a ser un picante cruce. Sin embargo, finalmente no se dio debido a una peculiar postura.

Es que Diego Leuco no participó de la entrevista a Nancy Dupláa en el primer programa de la nueva temporada de La Peña de Morfi. Tanto es así, que sólo Lizy Tagliani se hizo presente para hacerle preguntas y dialogar con ella, ya que el otro conductor desapareció del aire.

En las redes sociales estallaron los comentarios haciendo alusión a cómo el hijo de Alfredo evitó de forma evidente consultarle a la actriz. Es que para colmo, una vez que ella abandonó el aire el periodista volvió al programa con total naturalidad.

Vale recordar, que uno de los motivos por los que marcaron distancia Alfredo Leuco y Diego de Nancy Dupláa fue cuando la actriz hizo público su pedido para que se cree la “Ley Anti Fake News”. Es por eso que, con cierta picardía, ella hizo alusión a esto durante la entrevista en La Peña de Morfi.

“También hay un factor en la fama: y es el que genera la opinión pública; el periodista que cuenta la realidad tuya según los ojos de él, muchas veces, según su opinión, según lo que le vibra a él de tu persona”, analizó la actriz en diálogo con Lizy Tagliani.

“Entonces, a partir de ahí se empieza a armar un sentido común en la gente. No digo que la gente sea boluda, pero si vos desde un medio masivo machacas con algo… y siempre fue con lo que me peleé y como fui condescendiente, también se armó algo de mí que es más difícil”, lanzó, en lo que puede considerarse, o no, como un palito al periodista desaparecido en escena.