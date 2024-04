Luis Ventura hizo quebrar en vivo a Victoria Vannucci con una polémica información

Luego de lo que fue la escandalosa y traumática separación de Matías Garfunkel, Victoria Vannucci decidió cambiar radicalmente su vida, hoy muy distinta de aquella en la que posaba con animales cazados que tanta indignación habían generado.



En una charla vía zoom con A la Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América, la ex actriz fue interpelada por Luis Ventura, quien lanzó una información contundente y muy polémica, que terminó por quebrar en vivo a la entrevistada.



“Victoria muchas veces toma el lugar de armadura o de escudo protector y falsea la realidad, porque ella sabe muy bien todo lo que pasó con ella, su familia y su pareja. Pasó situaciones límites que ella, con una sonrisa o una contestación, lava la imagen de la crudeza de la realidad”, comenzó diciendo el panelista de América.



“Por ejemplo, cuando ella se fue a Bariloche, estaba separada de Garfunkel. Sin embargo, quiebra esa ruptura, esa distancia, y le fue a poner el pecho a situaciones de un accidente forzado, porque no fue natural”, agregó Luis Ventura sobre Victoria Vannucci.



“Ella tuvo que entrar a lavar heridas, recomponer, todo por su familia. Además, todo eso con un doble frente, con problemas en el exterior y en la Argentina. Y también una serie de historias novelescas que ayudar a dibujar un relato que no siempre fue real”, siguió el periodista.

Luis Ventura hizo quebrar en llanto a Victoria Vannucci con una polémica información. Foto: captura de TV.



Por su parte, Victoria Vannucci, lejos de enojarse por el tenor de las palabras de Luis Ventura, no tuvo más remedio que darle la razón, aunque no pudo contener las lágrimas mientras respondía a cada una de las observaciones del periodista.



“En muchas de las cosas que decís tenés razón, uno para no meterse en problemas, a veces, intenta no tener respuestas abruptas. Yo le paso una cuota por mes al padre de mis hijos, porque vi como nadie lo ayudó, él estuvo en un refugio. Y si yo veo una persona en el piso, no le sigo pegando”, contestó Victoria Vannucci.