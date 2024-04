El accidente bizarro de Guido Süller en vivo en Luzu TV

Una de las últimas incorporaciones de Luzu TV, el canal de streaming creado por Nico Occhiato, fue nada menos que Guido Süller, el histórico mediático, que se sumó como panelista al programa “Patria y Familia”.



En un momento del ciclo de streaming, Guido Süller habló de su emoción por haberse sumado a este nuevo proyecto en su carrera, que, hay que decirlo, tuvo absolutamente de todo y para todos los gustos.



“Acá siento que es diferente, que se me respeta, que no me están usando, que nadie me exige nada; sólo que sea yo y que esté cómodo, que me divierta”, comentó Guido Süller, muy feliz con esta nueva oportunidad laboral en los medios.



En ese marco de emoción, el mediático recordó algunos aspectos de su vida y contó qué significan para él las fechas especiales, que, con el paso de los años, fueron representando alegrías, pero también dolor.



“Uno cuando es chico, todas es fechas, como Navidad, Año Nuevo, Pascuas, por lo menos yo, las festejé con mucha alegría. Y después con los años todo eso se va perdiendo. Porque se van muriendo tus padres, te vas quedando solo”, confesó Guido Süller.



No obstante, en ese momento de emoción y de lágrimas, sucedió algo inesperado: el mediático hermano de Silvia Süller sufrió un insólito y bizarro accidente en vivo. “Ay, se me salió el lente de contacto”, reaccionó.

Guido Süller tuvo un accidente bizarro en vivo en Luzu TV. Foto: captura de streaming.



“Ay, chicos, yo llorando y un ojo que se me sale. Una de las vergüenzas más grandes de mi vida”, agregó Guido Süller, que no podía creer que le estuviera pasando eso justo en un momento tan especial en el que estaba recordando momentos felices y no tantos de su vida.



Ante la situación, Ana Espósito, hermana de Lali, intervino con una acotación. “¿Esta es la vergüenza más grande de tu vida? Dejame de joder”, exclamó. “Guido, te hiciste un test de ADN en vivo y te casaste con tu hijo. Lo del ojo es National Geographic”, remató Fede Popgold.