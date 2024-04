Sex and the City: en qué plataforma se puede ver la exitosa serie de los '90

Hay series que son inolvidables y una de ellas es Sex and the City. Drama, comedia y romance no faltan en esta popular propuesta que se estrenó el 6 de junio de 1998 y culminó el 22 de febrero de 2004 con un total de 94 episodios grabados. Al día de hoy, sigue siendo una de las series más recordadas y elegidas.

Netflix acaba de hacer una de sus mejores apuestas al sumar Sex and the City a su catálogo el pasado lunes 1 de abril. Actualmente, es una de las series mas vistas en la plataforma de streaming, ocupando el cuarto lugar en la lista de las diez series más populares de Netflix.

La serie se estrenó a fines de los años '90.

Sex and the City cuenta con seis temporadas, que cada una de ellas tienen alrededor de veinte capítulos que duran 30 minutos. La serie narra las aventuras sexuales y amorosas de cuatro mujeres solteras que viven en Manhattan y son mejores amigas: Carrie Bradshaw, quien tiene una columna en un diario donde habla sobre sexo; Miranda, que es abogada; Charlotte York, corredora de arte; y Samantha Jones, creadora de una exitosa agencia de relaciones públicas.

Mirá el tráiler de Sex and the City

La serie fue creada por Darren Star y está basado en el libro homónimo de Candace Bushnell, lanzado en 1996. El elenco de Sex and the City está conformado por: Sarah Jessica Parker; Kristin Davis; Cynthia Nixon; Kim Cattrall; Chris Noth; David Eigenberg; John Corbett; Kyle MacLachlan; y Willie Garson.

Sarah Jessica Parker es Carrie Bradshaw en la serie. Créditos: Instagram Sexandthecitytv.

Esta comedia tuvo tal éxito que en 2008 se hizo una película y dos años después, en 2010, salió la secuela. A fines de 2021, se estrenó en Max (anteriormente HBO Max) el renacimiento y segunda entrega de la serie, que llevó un nombre totalmente diferente: And Just Like That....Cabe destacar que en esta serie no participó Kim Cattrall.

Además, Sex and the City ha recibido varios premios.