Beyoncé hizo un cover de Blackbird y Paul McCartney le dedicó un mensaje

Luego del lanzamiento del último trabajo de Beyoncé, su álbum "Act II: Cowboy Carter", en el que se incluye una versión de "Blackbird", originalmente compuesta por Paul McCartney en 1968. La reinterpretación de Beyoncé, titulada "Blackbiird" (con doble i), no modifica la letra original, pero sí aporta un toque personal con la colaboración de cuatro artistas emergentes de country afroamericanas.

Mirá el video de Beyonce interpretando Blackbird de Paul McCartney

"Blackbird" fue concebida como un mensaje de aliento y esperanza para las jóvenes afroamericanas que luchaban contra la discriminación racial en el contexto del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, el motivo por el cual Beyoncé convocó a las artistas.

La reacción de Paul McCartney a la canción de Beyoncé

Paul McCartney no solo le dio visto bueno a la versión de Beyoncé, sino que la calificó como "magnífica" en sus redes sociales. El ex Beatle se mostró feliz por la iniciativa de la artista y animó a sus seguidores a escuchar el nuevo track.

El posteo de Paul McCartney

"Estoy muy feliz con la versión de @beyonce de mi canción 'Blackbird'. Creo que hace una versión magnífica y refuerza el mensaje de derechos civiles que me inspiró a escribir la canción en primer lugar. Creo que Beyoncé ha hecho una versión fabulosa e insto a cualquiera que aún no la haya escuchado a que la vea. ¡Te va a encantar!"

"Hablé con ella por FaceTime y me agradeció por escribirlo y dejarla hacerlo. Le dije que el placer era todo mío y pensé que había hecho una versión espectacular de la canción. Cuando vi las imágenes en la televisión a principios de los años 60 de las niñas negras siendo rechazadas en la escuela, me pareció impactante y no puedo creer que todavía en estos días haya lugares donde este tipo de cosas estén sucediendo ahora mismo. Cualquier cosa que mi canción y la fabulosa versión de Beyoncé puedan hacer para aliviar la tensión racial sería algo grandioso y me enorgullece mucho".