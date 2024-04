La confesión de Marcela Kloosterboer sobre la posibilidad de abrir la pareja

En estos tiempos modernos, las parejas abiertas parecen ser cada vez más comunes. De eso habló hace unos días Marcela Kloosterboer, sorprendiendo con una confesión sobre si se prestaría a esa modalidad con su esposo.



La actriz, que está casada con Fernando Sieling, visitó Vuelta y Media, el programa que conduce Sebastián Wanraich en Urbana Play. Allí se abordó la temática referida a la modernidad. Por su puesto, el tópico de las parejas abiertas no podía faltar.



Lejos de escaparse, Marcela Kloosterboer le hizo frente a la pregunta del conductor. “Monogamia, pareja abierta, ¿esas cosas se hablan o no?”, preguntó Sebastián Wanraich. “Lo hemos hablado, pero no”, contestó la actriz.



“¿Es cultural o no va?”, repreguntó el conductor radial. Allí, Marcela Kloosterboer, además de confirmar su negativa a modificar el estilo de pareja que tiene con su marido, explicó cuáles son las razones.



“Es difícil en el día a día, más con hijos. ¿Cómo hacés? ‘Che, me voy’. Es un tema de organización más que nada”, argumentó la actriz, una de las mujeres más codiciadas de la Argentina, pero que, por el momento, parece estar negada a la apertura de la pareja.

Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling. Foto: @m.klooster.



Ante la respuesta de la actriz, los integrantes del programa radial comenzaron a bromear con los horarios en los que cada uno podría hacer lo que quisiera, como por ejemplo cuando están trabajando.



“De 9 a 18…”, plantearon en la mesa de Sebastián Wanraich en Urbana Play. “En el horario laboral… A las 17 salen del colegio”, contestó con mucho humor Marcela Kloosterboer. No obstante, rápidamente aclaró: “Enterarse no está bueno. Ojos que no ven…”.