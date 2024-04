Qué se dijeron Mirtha Legrand y Juana Viale en la charla que tuvieron desde el medio del mar

Juana Viale decidió realizar un viaje junto a Yago Lange, su pareja, por lo que en Argentina quedó Mirtha Legrand cubriéndola en sus programas del fin de semana. Es por eso que aprovechó el inicio de éste para comunicarse con ella, saber cómo se encuentra y consultarle por el día de su retorno.

Durante el programa del domingo al mediodía, Mirtha Legrand llamó a Juana Viale, quien se encontraba en medio del océano, por lo que aprovechó que estaba ante su público para brindar detalles respecto a su vuelta y a cómo la está pasando en estos días.

La llamada comenzó con la Chiqui consultando por el lugar en el que se encontraba, para que la gente tome noción de la importancia de la llamada. Por lo que su nieta respondió: “Estoy en el medio, hoy cruzamos el Ecuador. En breve estaríamos llegando a Brasil, que es el primer destino final”.

Entre el deseo por volverla ver y el de bajar sus horas laborales, Mirtha Legrand se vio en la obligación de consultar: “A la Argentina, ¿cuándo venís, querida? ¿cuándo venís, mi amorosa?”. Con la risa de los presentes latente, antes de dar una fecha, ella respondió: “Abuela, yo te quiero agradecer tanto por esta banca que me estás haciendo, no sé cómo te lo voy a agradecer, cuántos bombones te voy a regalar”.

Más allá de que haya podido sonar como un reclamo, la Chiqui lo descartó por completo y se mostró orgullosa de llevar adelante ambos programas: “Quiero decirte que te he reemplazado con todo el amor y cariño”.

“Ay, abuela, sos tan genia, tan capa, tan grosa. Lo hiciste brillantemente y, además, volviste a tus almuerzos, porque vos almorzabas”, respondió Juana Viale elogiando lo bien que lo hizo. A lo que Mirtha Legrand se mostró feliz por ello: “Lo he intentado hacer lo mejor posible, pero quiero que vuelvas prontito”.

En lo que respecta al viaje, la nieta de la conductora detalló: “Salimos de Islas Canarias, cruzamos el Ecuador hoy que hicimos la ceremonia, ya que al cruzar hay que hacerle una a Neptuno para que te permita navegar. Ahora aprovechamos que no hay viento y nos tiramos unos chapuzones. Nosotros estamos documentando esto para mostrar un poco la belleza porque no todos tienen la oportunidad de navegar el océano”.

Luego de contar con lujos de detalle su experiencia, Juana Viale retomó la consulta inicial y habló sobre su retorno al programa: “En tres o dos días estaríamos llegando a Brasil. A la Argentina cuando llegue a tierra me tomo un avión, me clavo los tacones de aguja, me pongo los vestidos de (Gino) Bogani y vuelvo”.