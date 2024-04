Julieta Poggio se enojó y contó todo sobre Marculi

Pese a haber confesado que con Marcos Ginocchio intentaron tener un romance pero no funcionó, Julieta Poggio sigue recibiendo consultas y cuestionamientos al respecto. Tanto es así que no temió a la hora de expresar su enojo con todo lo que que merodea este amorío fallido.

“Las cosas que antes no me animaba a contar ahora las cuento. Porque es mi vida, tengo derecho a contar las cosas que pasé y hablar de una historia que también fue mía”, expresó Julieta Poggio en una nota para Infobae. Ante esta frase, los cañones parecían apuntar a un solo lugar: Marculi.

“Lo primero que pensé fue en el romance con Marcos”, acotó María Laura Santillán para darle el pie a la ex GH con el afán de que pueda expresar su molestia. “Y sí. La gente te dice ‘ay, te querés colgar’ ¿De qué me voy a querer colgar si yo también soy parte de la historia?”

Ante esta situación, Julieta Poggio no temió a la hora de ahondar más en su relación fallida con Marcos Ginocchio y dar algunos detalles desconocidos. Es por eso que confesó que en un principio la idea era guardar el secreto de lo que había ocurrido: “Era un código entre nosotros que se respetó en su momento porque no teníamos ganas de que se pinche o que nos hagan preguntas”.

Sin embargo, con el paso del tiempo decidió exponer la historia, por lo que contó cuáles fueron las razones: “Yo lo conté cuando lo sané. Ya está, ya está. Fue algo que viví, algo que también me pertenece y que puedo hablar libremente porque fue parte de mi historia también. ¿Cómo me voy a querer colgar de él que es mi amigo? ¿Para qué necesitaría colgarme él si a mí no me llaman para un trabajo o para una nota por él?”.

“Me lo dicen muchísimo. ¿Él nunca dijo su parte, entendés? Porque quizás es más reservado, porque no le gustan los medios, entonces dan a entender que yo me lo hubiera inventado o que me aprovecho de la situación para contarlo. No sé, una tontería”, disparó bastante enojada por los comentarios que le suelen hacer.

Por último, Julieta Poggio expresó cómo la terminó perjudicando la expectativa que le puso a este amor fallido: “Sí, de verdad era mucha la expectativa. Gente grande, gente chiquita, gente en la calle que me preguntaba. Alrededor de eso se generó algo raro conmigo, que siento que a otras personas mediáticas no les pasa, que es mucho interés en saber con quién salgo, con quién duermo, con quién me voy de vacaciones. Yo creo que es por eso, porque no se supera el Marculi”.