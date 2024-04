El incómodo comentario de Julieta Poggio en la mesa de Mirtha Legrand

Julieta Poggio fue una de las invitadas de este sábado en La Noche de Mirtha (El Trece). Junto a la ex participante de Gran Hermano, también se encontraban Valeria Mazza, Martín Campilongo y Luis Juez.

Durante la noche se vivió un incómodo momento cuando Julieta se sumó a una charla que estaban manteniendo Mirtha Legrand con la modelo.

"En el Bailando hablaba argentino y metía algunas palabritas (en español), porque si no hay cosas que no se entienden, los chistes. Yo uso mucho el correrse, me corro para acá, y eso en España es otra cosa", comentó la modelo, quien recientemente se lució como la conductora del programa Bailando con las Estrellas.

El comentario sin filtro de Julieta Poggio

Fue entonces cuando la influencer recordó otra palabra que tiene un significado distinto en el país ibérico: "Pero ellos dicen coges, que es raro también"; a lo que Mazza replicó: "Yo aprendí a coger te diría". Ante lo sucedido, Mirtha no pudo ocultar su incomodidad. "Yo lo venía evitando pero, no hubo caso, salió", expresó La Chiqui.

Los invitados de Mirtha.

"Igual llega un momento que lo empezás a usar. Yo hablaba argentino y no trataba de poner el acento porque lo hacemos fatal. Soy demasiado argentina", agregó Mazza.