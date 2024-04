Los Jonas Brothers y la magia de la adolescencia eterna

Los Jonas Brothers, como One Direction o Backstreet Boys, son de esas bandas que crecieron junto a una generación que les rinde pleitesía pese al paso de los años.

En el año 2005, mientras nacía YouTube o mientras estrenaba Crepúsculo, los hermanos Jonas en New Jersey, Estados Unidos, comenzaban a cantar mientras desarrollaban su adolescencia. Kevin (1987), Joe (1989) y Jack (1992) daban sus primeros pasos y firmaban contrato con Columbia Records para lanzar "It's About Time", su primer disco: un fracaso rotundo, al menos en primera instancia.

Jonas Brothers volvió a Argentina después de 11 años.

Tras no funcionar fueron expulsados de la compañía, pero Hollywood Record, sello discográfico perteneciente a The Walt Disney Company, volvió a confiar en ellos y les dio una oportunidad para lanzar "Jonas Brothers" (2007), álbum homónimo a la banda y que rápidamente se ubicada entre los más escuchados del mundo con canciones muy exitosas como "Year 3000", "Hold On", "S.O.S." y "When You Look Me in the Eyes".

Con un éxito arrollador continuaron los discos "A Little Bit Longer" (2008), "Lines, Vines and Trying Times" (2009) y Happiness Begins (2012), mientras entremedio tuvieron películas y bandas sonoras como "Camp Rock".

Joe y Jack Jonas hicieron delirar a sus fanáticas.

Argentina los recibió en cuatro ocasiones: en el estadio de River Plate (en 2009 y 2010), en el estadio de Ferro Carril Oeste, y en Parque Sarmiento de Córdoba (ambos en 2013). Ahora, con el show brindado el pasado jueves 25 de abril se vivió el regreso de los Jonas Brothers al país tras 11 años, de los cuales seis estuvieron separados.

Tras anunciar su regreso en el 2019 mucho se especulaba con una posible gira sudamericana, algo que no terminó de concretarse hasta que a mediados de diciembre del 2023 se acabaron los rumores y comenzó la cuenta regresiva para los shows que están sucediendo este fin de semana en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Jonas Brothers repasó todos sus discos.

A lo largo de casi dos horas y media, Nick, Joe y Kevin, con una gran banda, se brindan por completo ante sus fanáticos que se desviven y dejan el alma -y la garganta- en cada canción. En un extenso repaso por sus discos de manera progresiva Jonas Brothers hipnotiza al público.

Con un despliegue simple, pero una fuerza atrapante -como las miradas de Joe, Jack y Kevin para con sus fans- el espectáculo no deja nada pendiente y satisface a cada una de las personas que se hace presente en el recinto ubicado en Villa Crespo. Jonas Brothers brindó un show de casi dos horas y media.

Este sábado es la última de las tres presentaciones y será una nueva despedida, como es costumbre, con la bandera argentina en sus espaldas.