Nicole Neumann reveló cuántos kilos aumentó a los siete meses de embarazo

Nicole Neumann entró en el último tramo de su embarazo, el cuarto de su vida y el primero que transita junto a Manu Urcera, con quien será mamá de su primer hijo varón. Y mientras cuenta ansiosa los días para el nacimiento, Nikita les propuso un juego a su comunidad de seguidoras de Instagram: adivinar cuántos kilos aumentó a sus siete meses.

Espléndida como siempre, Nicole Neumann se mostró con la panza al descubierto en una selfie frente al espejo y, vestida con ropa bien relajada, un top deportivo y un pantalón suelto, reveló cuánto más marca la balanza desde que el test le dio positivo.

Nicole Neumann reveló cuánto aumentó de peso. Instagram.

Tras publicar en sus historias temporales una encuesta con distintos pesos, la modelo develó el misterio: "Amo la fe que me tienen. La respuesta correcta es 15 kilos. De puro amor y seguramente algo de comida también".

Cabe señalar que Nicole acompaña su cuarto embarazo con múltiples tratamientos para hidratar la piel, favorecer la tonicidad y demás cuestiones que suelen verse afectadas por la gestación. Siempre enfocada en la vida sana, la belleza y el bienestar, la blonda sigue una dieta vegetariana y está muy atenta a llenarse de energía y nutrientes desde que arranca el día.

Nicole sigue participando como jurado en Los 8 escalones. Instagram Nicole Neumann.

El drama que atraviesa Nicole Neumann en el tramo final de su embarazo

Sin embargo, a pesar de que Nicole se mantiene muy activa, sigue trabajando en campañas y como jurado en Los 8 escalones, en El Trece, también padece el último trimestre del embarazo. Así lo hizo ver la modelo recientemente, al explicar por qué suele usar filtros en sus redes.

“No se me ve la cara de dormida nunca. Sueño all day”, reconoció a sus seguidoras en un video en el que se disculpó por haber bajado la frecuencia del contenido. “No estoy teniendo mucho tiempo libre al cuete. Sí, un poco más que antes, sí, pero cuando tengo, obviamente, necesito dormir”, se sinceró.

Nicole Neumann contó que está durmiendo mal. Instagram Nicole Neumann.

“No estoy durmiendo bien. Típicas cosas de embarazo, de tercer trimestre. Muchas veces al baño, me agarra como un picazón en el cuerpo cuando me quiero dormir a la noche, solo cuando quiero ir a dormir. Esas cosas”, explicó la rubia, quien todavía no contó cómo se llamará su primer varoncito.

Si bien la pareja tiene una lista de nombres para el baby, quien lo definirá será el piloto de TC 2000, un beneficio que la rubia entiende que le corresponde por ser papá primerizo.