Marixa Balli reapareció en canal América y se sinceró sobre su salud

Tras ausentarse durante varios días a su lugar en el panel de LAM, Marixa Balli regresó a la pantalla de canal América y se sinceró sobre el difícil momento de salud que atravesó.

"Tuve una infección. Empecé con mucho dolor de garganta y fue subiendo, hasta que me llegó a la cabeza y la mitad de la espalda. Quedé dura y con muchísimo dolor. Una gran infección. Me chequearon los dos oídos y estaba muy mal", comenzó Marixa Balli sobre el episodio de salud que le generó preocupación.

Luego, la panelista de canal América se despachó con una acusación contra el centro de salud en el que fue atentida. "Es todo un tema enfermarse. Estuve cuatro horas en la guardia, había mucha gente mal. Todo muy desagradable. Los médicos de guardia no te atienden bien, no te escuchan. Es un trato... pagás una obra social y te sentís destratado. Te sentís desprotegido", acusó la popular integrante de LAM.

En tanto que sobre el tratamiento de su salud, Marixa Balli reveló que tuvo que ser inyectada porque las pastillas le hicieron mal. "No las soporto, al segundo día me empecé a descompensar. La pasé muy mal. Fue muy desagradable. Hace años que no paso un momento así", contó al aire en canal América.

Marixa Balli atravesó un difícil momento de salud. Foto: Captura de video América TV.

Además, Balli contó que durante esos días no pudo conciliar el sueño y que estuvo sumamente mareada por lo cual debió guardar reposo absoluto.

Por último, sobre el derrotero que le tocó transitar en su salud, Marixa Balli pasó por otra guardia y profesionales que le dieron otros diagnósticos: "Era evidente lo que me estaba pasando. Estuve 14 días con esto. En un momento llamé a mis primos médicos de Corrientes y me dijeron qué me tenía que inyectar, y ahí recién se me empezó a desinflamar la cabeza".