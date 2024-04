Cuál fue la reacción de Catalina al enterarse de que "Furia" tiene leucemia

"Embarazo", "Está comiendo poco", "Tiene una infección urinaria"; decenas de especulaciones surgieron en las redes sociales cuando Juliana Scaglione, conocida como "Furia", le avisó a sus compañeros que se tenía que cuidar porque debía realizarse unos estudios médicos. Días después de ese anuncio, la jugadora tuvo que salir de la casa para seguir con los análisis y la preocupación entre quienes siguen el programa comenzó a notarse. La gente empezó a seguir su estado de salud y, lamentablemente, este lunes "Furia" confirmó que tiene leucemia.

En el inicio del programa de este lunes, Santiago del Moro habló sobre este tema y compartió el momento en el que la jugadora le confesó a sus compañeros la enfermedad que tiene.

Esto fue lo que dijo "Furia" sobre su estado de salud

"Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así", reveló Scaglione.

Luego de reproducir aquel video, los panelistas de Gran Hermano 2023 dialogaron sobre la triste novedad y Catalina Gorostidi, que fue una de las invitadas especiales de la noche junto a Agostina Spinelli y Lucía Maidana, se quebró al aire.

Catalina rompió en llanto al enterarse de la novedad. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"¿Qué te pasa, Cata? Vos conocés de esto, porque sos médica, digamos, sabés de que se trata. ¿Qué te pasa ahora que ya lo confirma?", le consultó Santiago del Moro a la exparticipante de Gran Hermano 2023. Con los ojos llenos de lágrimas, Gorostidi contestó: "No, nada. Me sorprendió. No quiero hablar, perdón".

Aparentemente, después de unos minutos, Catalina se retiró del reality, ya que cuando la cámara enfocó a los exparticipantes invitados de esta temporada, ella ya no se encontraba allí.

La foto que subió la exconcursante de Gran Hermano 2023 a la red social. Créditos: X @Catigorostidi_.

Más tarde, la médica compartió en su cuenta de X (@Catigorostidi_) una imagen junto a "Furia", cuando estaban en el juego, con un emoji de un corazón rosa.