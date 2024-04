Furia salió llorando del confesionario y hubo un anuncio a los jugadores de Gran Hermano

Días atrás, Furia dejó la casa de Gran Hermano durante unas horas para someterse a una batería de estudios a raíz de unos valores que no le habían dado bien. La salida de la jugadora con más apoyo del reality generó preocupación y todo tipo de especulaciones que se fueron atenuando con el paso de los días.

Furia se mostraba alegre y positiva mientras esperaba los resultados y se la vio feliz al ser la jugadora más votada por el público de Gran Hermano para quedarse en competencia, Sin embargo, la noche del domingo terminó de una manera impensada: con Juliana Scaglione angustiada, durmiendo acurrucada con el perro Arturo mientras el resto de la casa cenaba.

Durante unos segundos, las cámaras captaron a Furia saliendo del confesionario secándose las lágrimas, dando a entender que había recibido una mala noticia. De inmediato, las teorías y alarmas incendiaron las redes, ya que la participante había dicho en la semana que una de las posibilidades que se barajaban era que padeciera leucemia.

Todo se potenció cuando, en el comedor, Bautista contó a los hermanitos que la preparadora física no iba a estar para hacer la compra semanal. "Tiene que ir por nuevos estudios”, anunció el músico, mientras que Virginia comentó el pedido que les había dejado: “pidió que con su presupuesto le compren tres paquetes de cigarrillos”.

Lo cierto es que, luego de esta información, las cámaras desviaron el foco y dejaron de transmitir la conversación, como un intento de resguardar lo que está pasando alrededor de Furia y el preocupante motivo que la obligará nuevamente a salir de la casa por unos momentos.

Cabe recordar que, según lo que había contado Furia días atrás, durante el lunes 22 de abril le deberían dar los resultados de los exámenes que le realizaron, una ecografía y tomografía para saber si tiene o no leucemia.

Furia no cenó con el resto de la casa y se fue a dormir temprano con el perrito Arturo. Captura video.

Yanina Latorre fulminó a Gran Hermano por la salida de Furia

La semana pasada, Yanina Latorre disparó sin filtro contra Gran Hermano tras la salida de Furia de la casa desde su programa radial en El Observador: "Lo voy a titular de la siguiente manera y no me importa que vos trabajes en Telefe. 'El patético showcito de la salida de Furia de la casa´. Dejen de mendigar rating. Les sobra, son talentosos. Del Moro, te estoy hablando a vos. Te bajás el precio con lo que hicieron ayer. Estuvieron toda la tarde vendiendo, yo hasta en un momento dije ´está embarazada, está enferma´".

Yanina Latorre cuestionó cómo Gran Hermano trata el tema de la salud de Furia. Captura TV.

Y Yanina siguió: "La mina va al confesionario, se lo dicen, sale, se hace la que llora, se seca las lágrimas, entra al piso, engaña a los compañeros, los compañeros lloran, después les dice que es un chiste, 'mañana me hago unos análisis' y se vuelve. Y hoy ya entró de vuelta".

Además, la conductora se mostró incrédula sobre la información que pudo recibir Furia al estar un lapso fuera de la casa de Gran Hermano. "No la vi entrar, no la vi salir, no sé si mantuvo el aislamiento, no lo sé”.