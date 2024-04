El primer gran conflicto de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en la convivencia

A principios de año, en pleno verano, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron lo que era un gran secreto a voces, que estaban en pareja. Hacía mucho tiempo que los rumores se habían instalado y ellos ya no podían ocultarlo.



El creador de Luzu TV y la bailarina se convirtieron en la pareja preferida del público, dado que ambos son muy queridos y, sobre todo ella, tienen un fandom muy fuerte. Ahora, decidieron dar un paso más en su relación.



Hace pocos días, en las redes sociales, revelaron que están probando con la convivencia, aunque no de manera definitiva. En ese contexto, contaron que están atravesando la primera gran crisis en esta nueva etapa.



El problema que surgió en estos días es que Nico Occhiato tiene un perro (Carlos) y Flor Jazmín Peña tiene un gato (Budín). Todo saben que no es fácil el vínculo entre animales que no se conocen, pero ellos están haciendo todo lo posible por lograr que se adapten.



“Para los que me están meta preguntar si Budín y Carlos se conocen, todavía no se conocieron. Y parte del plan y de la adaptación para que esto sea un proceso lento y no falle en el intento, eso que ven ahí (una camita) se lo voy a poner en el balcón donde le da el sol porque le encanta apoyarse ahí”, comentó Flor Jazmín Peña.

“Y pedí esta camita que va a ser para Carlos, cuando esté en casa. La idea es dársela a Carlos ahora, que la use varios días, que le deje su olor y volver a traerla a casa para que Budín vaya sintiendo el olor de Carlos”, agregó la bailarina en las redes sociales.



Por último, Flor Jazmín Peña contó cómo están manejando el asunto de sus mascotas con Nico Occhiato. “Que con eso Budín se vaya amigando con Carlos a medida de que lo conoce por el olor. Después va a venir un profesional de comportamiento animal y va a estar presente para que, cuando ellos se conozcan, sea lo menos traumático posible”, cerró.