El video del particular pedido que le hizo Furia a Mauricio Macri desde Gran Hermano

En los últimos días, Furia quedó más que nunca en el centro de la escena al protagonizar una momentánea salida de Gran Hermano (Telefe) para hacerse unos estudios médicos. Y ahora, tras el regreso de la participante más polémica del reality, la joven sorprendió al hacerle un particular pedido al expresidente Mauricio Macri.

Decidida a no quedar fuera de competencia, Furia sigue firme en su objetivo de llevarse el premio mayor que entrega la producción de Gran Hermano y coronarse como ganadora del programa. En este sentido, más allá del acompañamiento que tiene de sus incodicionales seguidores, ahora la jugadora le pidió a Mauricio Macri que la vote para seguir en la casa.

Si bien Furia sabe que corre con ventaja porque este fin de semana el voto es positivo, es decir los televidentes eligen a sus favoritos para seguir en carrera en Gran Hermano, la concursante

“¡No se inunda más! Vos, Macri. Enviá la palabra Juliana al 9009", deslizó entre risas Furia en alusión a los almohadones del living de la casa, que estaban totalmente mojados. La participante utilizó la conocida frase de Mauricio Macri, tal vez con la esperanza de que los simpatizantes del expresidente también la voten.

Respecto a su salud, en estos días se supo tras una serie de especulaciones que Furia transita una anemia. La integrante de Gran Hermano había expresado su preocupación por algunos antecedentes familiares relacionados con leucemia.

“Yo hoy debería estar tirada ahí, me pensando que me puede agarrar una poron... y que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre. ¿Yo estoy mal? No. Cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque te enojás. Creo que soy un gran ejemplo”, se la escuchó decir a Furia en diálogo con otro concursante del reality.