"Está subida a un pony": Jorge Lanata y Marina Calabró aniquilaron a una famosa figura de Gran Hermano

El regreso de Gran Hermano a la televisión en octubre de 2022, marcó un antes y un después en la pantalla chica. Los participantes de la décima edición se volvieron sumamente famosos, y cuando salieron de la casa, comenzaron a llegarles a los exjugadores importantes oportunidades laborales en el mundo del espectáculo.

Julieta Poggio fue una de las concursantes que mayor éxito tuvo en el programa y desde que finalizó el reality, ha tenido varios trabajos. Esta semana, la joven fue tapa de una reconocida revista argentina, y en la entrevista que brindó al medio contó que, junto a su hermana Lola, idearon un innovador proyecto de entretenimiento para los chicos, llamado "Zoom".

Julieta fue una de las finalistas del certamen.

Asimismo, en esa charla, la modelo también fue dura contra la "prensa amarillista": "Es como que la gente siente que tiene el derecho de opinar sobre tu vida porque lo hicieron durante mucho tiempo, y está bien".

Y quienes no se quedaron callados frente a estas declaraciones de la exhermanita fueron Jorge Lanata y Marina Calabró, que la defenestraron en el programa radial Lanata sin filtro.

Marina fue durísima con Poggio.

"Ya no sabía que más decir Juli Poggio. Decía: 'creo que en poliamor, me gustan los hombres pero también las mujeres, pero no estoy muy segura'. Ella lo que quería era un título... igual no le importó a nadie", empezó diciendo la periodista.

Después, la comunicadora se refirió al nuevo proyecto de la influencer y fue irónica sobre "su nueva era artística". La periodista leyó lo que dijo Julieta Poggio sobre esta innovadora idea que tuvo con su hermana: "En Zoom tocamos todos los temas de la preadolescencia: desde el bulliyng y que un chico no te dé bola"; y Lanata lanzó furioso: "Che, qué bueno, nunca lo había escuchado".

Lanata también criticó a la joven.

Además, Marina Calabró dio su opinión acerca del entuerto que tuvo la joven con Yanina Latorre después de que la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) recordara un episodio escatológico que Poggio vivió dentro del reality. "Eso lo vimos en vivo en Telefe, que Yanina lo diga o no lo diga no cambia el hecho", remarcó la comunicadora.

"Es loco lo que genera Gran Hermano en la gente. Porque esta chica, ponele, en tres años, a menos que tenga una carrera por otro lugar, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando se dé cuenta de que el universo no gira alrededor de ella?" dijo duramente Jorge Lanata. "Ay, no diga eso, Jorge Lanata, que es 'prensa amarilla', 'fake news'", contestó Calabró.

Y finalizó el tema siendo muy picante: "Yo no sé a que pony se han subido. Porque dicen: ‘Con tal de tener un click, un “me gusta” o una visualización publican cualquier cosa. Para los portales amarillistas es una noticia más, pero para mí son mentiras acerca de mí y mi familia, entonces me enojo y les escribo por privado. Les pido que me pregunten a mí’".