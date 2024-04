Pamela David arrinconó en vivo a Fabián Doman en medio de la tensión del conductor con canal América

Este martes, Fabián Doman volvió a ponerse al frente de su programa en canal América, luego de su polémica salida del viernes pasado en plena emisión. En el pase con Pamela David, la líder de Desayuno Americano chicaneó a su colega en vivo con un filoso comentario.

De hecho, la conductora el viernes pasado había preguntado al aire: "¿Qué pasó con 'Abandoman'? Nadie me quiere contestar. Se fue, estaba todo el equipo saludando... No sé qué pasó, lo digo de verdad".

Y ahora, cara a cara, Pamela David le dijo filosa a Fabián Doman: "¡Abandoman! Qué polvareda que levantaste". Entonces, el periodista que está a cargo del espacio de la primera mañana de canal América respondió cómplice: "Dudé toda la tarde noche de ayer si hoy te mandaba un ramo de flores para saludarte y te ponía 'Abandoman'. Mi mujer y mis hijos me llaman 'Abandoman' ahora".

Luego, Doman se sinceró sobre su abrupta salida del aire del viernes pasado: "Ayer, hablando con Daniel Vila, le dije que debí haber manejado al aire el tema de otro modo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno está mal o se siente mal, o le pasa algo, como uno es conductor, es el jefe, el capitán. Tenés que parar y decir 'me está pasando esto, me tengo que ir a mi casa'. De mi parte, faltó eso". Mientras tanto, David siguió el relato de su colega con un irónico gesto de incredulidad.

En tanto que para bajarle el tono de gravedad al asunto, ante la atenta mirada de Pamela David, Fabián Doman siguió: "Yo estoy con una situación absolutamente pasajera, tomando una medicación que me hace muy bien, y que de vez en cuando, muy de vez en cuando, tiene algunas circunstancias. Te podés imaginar. La tomo generalmente los viernes a la tarde-noche, para que si pasa algo, que pase sábado y domingo".

Más allá de la explicación del conductor, David le preguntó si no hubo una disconformidad con los temas de BDA, ante lo cual Doman aseguró que toca los temas que se requiera en el horario.

Por último, Fabián Doman no esquivó el tema de su prematura salida de algunos trabajos, más allá del desliz que protagonizó hace días en canal América. "Yo en los últimos dos años y medio, por circunstancias ajenas a mí o no, cualquiera puede pensar con toda razón: 'Che, este tipo se va de todos lados'. Me fui de Intratables, de Edenor, de Independiente… No es que el que me lo dice me critica de mala manera. Dice una realidad que tiene todo el derecho del mundo de pensar", reconoció el conductor ante Pamela David.