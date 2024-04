Josefina rompió el récord de Los 8 escalones y va por más millones

Los 8 escalones tiene una nueva participante imbatible: Josefina Lettieri. Es que desde que arrancó en el programa de juegos que conduce Guido Kaczka, la docente no encuentra freno para su racha ganadora y ya dejó en claro que no tiene límites e irá por más.

“Yo sigo, yo sigo”, anunció Josefina, impávida, emocionada, feliz y todavía sin caer en la cuenta de que, con su nuevo acierto, acababa de ganar 21 millones de pesos. Convencida de que todavía puede llevarse más premios, la profesora de escenografía irá en la noche del martes 16 de abril por los 24 millones, una marca nunca lograda.

“¡Grandísima jugadora, talentosísima en este juego!”, la halagó Guido Kaczka apenas la mujer consiguió su nuevo récord en el ciclo de El Trece, dejando lejos a Santiago Simari, el estudiante de Ciencias Políticas de 19 años que llegó a ganar 18 millones.

¡Felicitaciones! Señoras, señores… ¡Josefina va por 24 millones de pesos!”, concluyó el conductor la emisión de Los 8 escalones, mientras en el estudio volaban los papelitos en un clima total de euforia y festejos.

Con estos millones extra que se llevó, Lettieri ya obtuvo más de lo que al entrar a la competencia se había propuesto para cumplir su sueño: juntar algún dinero para poder visitar a su hermana que vive en Estados Unidos y sumar su aporte económico a un comedor.

Josefina demostró desde un comienzo en Los 8 escalones que tenía pasta de campeona. Arrancó bien arriba, subiendo escalón por escalón acertando en cada pregunta. Luego tuvo un traspié al llegar a la final, pero pudo tener su revancha al vender la llave del departamento que había ganado por $550 mil y así volver a competir.

Guido Kaczka reveló entretelones de Los 8 escalones

En enero de este año, Guido Kaczka fue invitado a la “mesaza” de Mirtha Legrand y reveló algunos entretelones de Los 8 escalones. El conductor comentó que con el paso del tiempo ya existen cuestiones que no lo sorprenden; sin embargo, todavía hay un lugar para la sensibilidad y los relatos de cada participante. “A veces sí, pasa. Algunos programas son emotivos”, sostuvo y añadió: “Obviamente, el premio en este caso ayuda mucho más”.

“Hay un equipo grande que arma las preguntas y yo también me meto, me gusta el tema de elegir las preguntas y la onda de cada una”, reveló. “¿Alguna vez fallaste en alguna?”, indagó la conductora y Guido Kaczka contestó: “Sí, nos equivocamos. Yo me acuerdo de los primeros Escalones que alguna vez nos equivocamos, pero bueno, pensá en el volumen, en la cantidad de preguntas…”.