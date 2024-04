Megadeth en Argentina: canciones eternas de una sinfonía demoledora

A 30 años de su primera visita a la Argentina, Megadeth realizó anoche el primero de sus tres conciertos pautados en el Movistar Arena en el marco de su gira mundial Crush the World (los próximos serán 14 y 16 de abril).

Un telón con la imagen de Vic Rattlehead, el personaje cadavérico creado por el líder Dave Mustaine, corona de fondo el escenario de un micro estadio que albergó a más de 14 mil personas. La disposición siempre es la misma, una gran tarima central donde se ubica el baterista Dirk Verbeuren, y por debajo, una amplia zona liberada para que el guitarrista Teemu Mäntysaari y el bajista James LoMenzo puedan recorrerlo de punta a punta durante todo el show. Claro, Mustaine al centro, aunque también se irá trasladando para darle lugar a sus compañeros en los momentos que indican mayor protagonismo de cada uno.

Foto: la.team_agency

Nada de grandes pantallas, ni explosiones, ni papel picado. Un show de Megadeth concentra todo su potencial en la interpretación musical del cuarteto, en su destreza técnica y en la brutal potencia de su sonido. Sumado a eso, la conexión con su público argentino, un sello característico que la banda imprimió desde aquella primera visita al país hace exactamente tres décadas con cinco Obras Sanitarias al hilo. Desde ese momento, el romance entre Megadeth y su público argento se consolidó de tal manera que el grupo norteamericano está entre los que más veces visitaron la Argentina.

Foto: la.team_agency.

Con un show que superó la hora y media, Megadeth hizo un repaso de diferentes etapas de su carrera. Desde su último disco con The sick, the dying… and the dead!, pasando por clásicos como Skin o’ my teeth, Dystopia, Dread and The fugitive Mine, Hangar 18, Sweating Bullets y A Tout le Monde, entre otras joyas del thrash metal.

Foto: la.team_agency

Pero sin lugar a dudas la mayor emoción de la noche llegaría cuando la banda interpretó la ya clásica Symphony of Destruction, canción que el público argentino logró apropiarse con el cántico de "Megadeth, Megadeth, Aguante Megadeth" coreando el riff de guitarra, algo que se popularizó a nivel mundial y el público de cada concierto de la banda en el planeta tiene ya una cita obligada de participación en ese momento crucial del concierto.

Un dato no menor y destacable fue la extraordinaria performance de Mustaine. Con 62 años y más de 40 sobre los escenarios, junto a su pasado colmado de adicciones y una batalla ganada contra un cáncer de garganta que lo tuvo al borde del retiro, la estrella del metal perdura en el tiempo. Su particular voz y su interpretación del instrumento lo convierten, sin lugar a dudas, en una de las leyendas vivas más importantes del género.

Foto: la.team_agency

El artista, que fue expulsado de Metallica en sus inicios por sus problemas con el alcohol y las drogas, sigue en pie transformándose en uno de los guardianes más poderosos del thrash metal.