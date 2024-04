Cómo se puso Isabel Macedo cuando Mirtha Legrand le preguntó por Pampita

Isabel Macedo pasó por la mesa de Mirtha Legrand y no pudo esquivar sus preguntas picantes. Es que la Chiqui trajo al presente los problemas del pasado e indagó en cómo quedó el vínculo de la actriz con Pampita, luego de que afrontara rumores de amorío con Benjamín Vicuña.

Fiel a su estilo, sin anestesia, Mirtha Legrand aprovechó un segundo de silencio para disparar su pregunta picante contra Isabel Macedo y no darle tiempo a reaccionar. Es que la conductora fue al hueso sin dudarlo: “¿Cómo es tu relación con Pampita?”.

Ante esta cuestión, lo primero que hizo la actriz fue poner cara de sorprendida, aunque no titubeó a la hora de mostrarse firme y no darle lugar a suposiciones: “Ah, bien. Sí. Rebien”. Pese a esto, del otro lado, la Chiqui se tapó con una servilleta, demostrando temor a la respuesta.

“¿Por qué te tapás?”, consultó aún extrañada Isabel Macedo. Al darle el pie, la conductora le recordó que entre ellas hubo un fuerte encontronazo, por lo que se preparó para lo que podía llegar a ser la respuesta: “Porque tuvieron una pelea en Punta del Este hace años”

Por su parte, la actriz se mostró sin deseo de entrar en la polémica. Tanto es así que intentó pasar desapercibida haciendo alusión a que no recordaba el hecho: “Yo te digo una cosa. No me acuerdo lo que comí ayer, mirá si me voy a acordar de lo que pasó hace 20 años”. Pero Mirtha Legrand estaba firme en el deseo de recordar lo ocurrido: “Yo me acuerdo muy bien. A la salida de un boliche”.

Fue así como Yuyito González, se metió a tirarle un salvavidas a su compañera, ya que se la notaba muy incómoda: “Es muy saludable tener memoria selectiva”. Casi que agradeciendo con la intervención para salir del apriete, la actriz acotó rápida y sin dudar: “Yo la tengo”.

Percibiendo su incomodidad, Mirtha decidió sacar el pie del acelerador: “Bueno, está bien querida”. A lo que Isabel Macedo expuso que se sintió hostigada. “Sí, está bien, pero…”, marcó haciendo un gesto sobre la dureza de sus preguntas.

Por lo que la Chiqui aprovechó el gesto para volver al tema: “Dijiste que no te acordás. Mirá…”. A lo que la actriz trató de bajar una línea serena: “No. Te juro que no me parece bien quedarse aferrada a las cosas del pasado. Me parece bien mirar el presente y el futuro”.