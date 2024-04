Revuelo por un conductor de canal América que abandonó su programa en plena emisión

Una llamativa situación se vivió este viernes en plena emisión de un programa de canal América que sale de manera simultánea por A24, cuando Fabián Doman abandonó repentinamente la conducción de Buenos días América y fue reemplazado por una compañera de ciclo, aunque en ningún momento se dio explicación alguna por la actitud del conductor.

La encargada de dar los detalles de este suceso fue Marina Calabró, quien en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), quien remarcó que de un momento a otro Fabián Doman desapareció del aire de canal América y de A24. "En este derrotero fugitivo de Doman, rompió su propio récord, abandonó dos canales al mismo tiempo", comenzó con ironía la periodista.

Luego, Calabró contó que poco después de las 9, Doman estaba conduciendo normalmente su ciclo en canal América, cuando después de un informe apareció Mercedes Mendoza en la conducción, es decir la periodista que lleva las columnas de actualidad en BDA.

Fabián Doman salió repentinamente de su programa, y no dieron explicaciones al aire. Foto: Captura de video América TV.

"Todos fingían demencia y hablaban entre ellos al aire sobre inseguridad o el índice de inflación. Doman desapareció y nadie dijo agua va", agregó la especialista en espectáculos sobre la falta de explicación sobre la súbita ausencia del conductor en la pantalla de canal América.

Entonces, la columnista contó que hay tres versiones sobre el escape de Fabián Doman, dos de ellas indican que el conductor tuvo "una pequeña desinteligencia con su equipo de producción y decidió abandonar el aire". Una de las fuentes le dijo a Marina Calabró que el enojo de la figura de canal América se dio porque habían preparado una nota de ocho minutos a María Becerrra, y el conductor argumentó que BDA "no es un magazine y se fue". Mientras que allegados al periodista le dijeron a la integrante de Lanata sin filtro que fue porque iban a poner al aire un informe sobre un hecho de inseguridad en Barracas, y el conductor al asegurar que nadie le había avisado, "se enojó, se sacó el micrófono y se fue".

En tanto que la tercera versión que obtuvo Calabró de un "riñón" de Doman, es que líder de Buenos días América "está a dieta, bajó 9 kilos, está un poco debilucho, se sintió mal".

Por último, Marina Calabró aseguró que según averiguó, el próximo lunes Fabián Doman volverá a su espacio en canal América como si no hubiese pasado nada. A su vez, tanto la columnista como Jorge Lanata remarcaron que fue muy extraño que no hayan explicado al aire que el conductor había tenido un problema de salud que no reviste mayor gravedad.