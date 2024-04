Darío Barassi contó cuál fue el pedido que le hicieron los médicos tras su operación

Pasaron ya dos semanas desde que Darío Barassi se sometió a una doble intervención quirúrgica para recuperar su salud -debía someterse a una cirugía de un pólipo en sus cuerdas vocales y además operarse de una hernia abdominal-. Ahora, luego de varios días de rehabilitación, reveló el pedido que le hicieron sus médicos.

Darío Barassi había preocupado mucho a sus seguidores cuando en su momento anunció que debía someterse a una doble operación. Sin embargo, el proceso muy rápido y lo más complejo de la cuestión pasó a ser el post operatorio para volver a su estado óptimo.

Esta situación hizo que el conductor se aleje por unos días de las grabaciones de Ahora Caigo, el programa de entretenimiento que lidera por eltrece -su lugar fue ocupado por Leandro 'El Chino' Leunis-. Y es que, tal y como indicó, la recuperación le iba a llevar algunas semanas de reposo.

Ahora bien, pasados ya 15 días, el sanjuanino decidió hablar por primera vez de esta operación y relató la rigurosidad que tiene su rehabilitación. Sobre todo si hablamos de la intervención que se hizo en sus cuerdas vocales.

Las primeras indicaciones que le dieron los médicos lo tomó de sorpresa, ya que se enteró que debía permanecer en absoluto silencio por al menos 20 días para garantizar su completa recuperación. De hecho rápidamente se ayudó de la inteligencia artificial con una aplicación que hablaba en lugar suyo -clave para comunicarse con la familia-.

Ahora que se cumplieron dos semanas de su cirugía, los doctores le dieron a Darío Barassi una buena noticia: ¡Ya puede volver a utilizar sus cuerdas vocales para hablar! Obviamente que él no dudó ni un minuto en compartir su felicidad con sus seguidores.

Darío Barassi fue operado hace ya dos semanas.

"Mientras empiezo con mi tratamiento... quiero contarles que a partir de hoy tengo autorizado hablar, en un tono normal", comenzó diciendo en un video que publicó en Instagram. No obstante, recibió una advertencia: "No puedo gritar, no puedo hablar con la voz de secreto. Esa tampoco. Y puedo hasta 500 palabras".

Luego, con mucho humor también confesó: "No me puedo hacer muy el loco con el tema de la voz, porque en esta red social me siguen tanto la foniatra como el cirujano... Les mando un beso grande a los dos, estoy hablando muy tranquilo y muy poco. Pero por suerte ya me dejaron hablar...".