Una participante de Los 8 escalones alcanzó un récord y va por los 18 millones

Uno de los atractivos de Los 8 escalones son sus participantes, con los cuales la audiencia se encariña a lo largo de los programas mientras intentan avanzar por jugosos premios. Y este es el caso de Josefina, una docente que está a unos pasos nomás de hacer historia en el ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece.

Josefina demostró desde un comienzo en Los 8 escalones que tenía pasta de campeona. Arrancó bien arriba, subiendo escalón por escalón acertando en cada pregunta. Luego tuvo un traspié al llegar a la final, pero pudo tener su revancha al vender la llave del departamento que había ganado por $550 mil y así volver a competir.

Lo cierto es que, desde que volvió al juego, Josefina se volvió imbatible. Y en la última emisión del programa de El Trece tuvo su gran hito: igualó el récord que había marcado el joven estudiante de 19 años Santiago Simari al ganar 15 millones y esta noche irá por el premio mayor de 18 millones, un monto que hasta ahora nadie pudo obtener.

La mujer se consagró al ganarle a Juan Cruz al responder correctamente cuál había sido el país que sufrió un fuertísimo terremoto el 3 de abril. Los participantes tenían cuatro opciones: Japón, Taiwán, Filipinas y Nueva Guinea. Juan Cruz se inclinó por Filipinas y Josefina eligió la segunda y ganó.

Josefina ganó 15 millones de pesos en Los 8 escalones.

“¡Josefina! Quince... quince... quince millones de pesos ganó... enteros... ¡quince millones tiene!”, anunció Guido Kaczka, eufórico. “Josefina... lo máximo, consigue la posibilidad de estar sola en el podio porque si ganás los $18.000.000… ¡nadie lo consiguió!”, completó.

Feliz, emocionada, la profesora de escenografía festejó su triunfo a los abrazos en el estudio porque ya obtuvo más de lo que se había propuesto para cumplir su sueño: visitar a su hermana que vive en Estados Unidos y sumar su aporte a un comedor.

La emoción de Josefina al alcanzar un récord en Los 8 escalones.

Guido Kaczka reveló entretelones de Los 8 escalones

En enero de este año, Guido Kaczka fue invitado a la “mesaza” de Mirtha Legrand y reveló algunos entretelones de Los 8 escalones. El conductor comentó que con el paso del tiempo ya existen cuestiones que no lo sorprenden; sin embargo, todavía hay un lugar para la sensibilidad y los relatos de cada participante. “A veces sí, pasa. Algunos programas son emotivos”, sostuvo y añadió: “Obviamente, el premio en este caso ayuda mucho más”.

En enero de 2024 Guido Kaczka pasó por la mesa de Mirtha Legrand. Captura TV.

“Hay un equipo grande que arma las preguntas y yo también me meto, me gusta el tema de elegir las preguntas y la onda de cada una”, reveló. “¿Alguna vez fallaste en alguna?”, indagó la conductora y Guido Kaczka contestó: “Sí, nos equivocamos. Yo me acuerdo de los primeros Escalones que alguna vez nos equivocamos, pero bueno, pensá en el volumen, en la cantidad de preguntas…”.