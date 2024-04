Esteban Trebucq se cruzó al aire con Luis Majul y terminó revoleando los auriculares

Un episodio de alta tensión se vivió entre Esteban Trebucq y Luis Majul en radio El Observador, cuando el primero terminó abandonando el estudio luego de revolear los auriculares sobre la mesa frente a la desencajada mirada de su colega.

Los periodistas comparten diariamente el pase entre sus programas en el mencionado medio, cuando a las 13 de este miércoles se lo vio a Luis Majul ingresar al estudio mientras Esteban Trebucq le hacía una serie de gestos, mientras una locutora daba el pronóstico del clima.

Concretamente, se lo ve a Trebucq haciéndole señas a Majul de que se estaba por retirar, quien dejó en claro que no se dio por enterado de lo que intetaba indicarle el conductor que optó sin filtro por decir de manera tajante: "Bueno, no hagas caras Majul, me tengo que ir. Chau, nos vemos mañana".

Acto seguido, Esteban Trebucq revoleó los auriculares y se retiró del estudio ante la atónita mirda de Luis Majul, quien luego se limitó a decir que su colega tuvo que retirarse para atender un asunto personal. "Seguramente mañana tendrá los problemas solucionados, y vamos a hacer el programa como corresponde. Suele suceder, en las mejores familias", agregó contundente el conductor.

Esteban Trebucq y Luis Majul protagonizaron un tenso cruce en vivo. Foto: Captura de video América TV.

Por otro lado, Yanina Latorre, quien también tiene programa propio en El Observador, explicó en LAM (América): "Ellos hacen un pase y Trebucq últimamente se va muy apurado o no haciendo el pase porque está con un tema familiar delicado. Y Majul tiene un tema, que todo se le tiene que avisar, él tiene que saber todo".

Luego, la panelista remarcó sobre el cruce entre Esteban Trebucq y Luis Majul: "Majul es insoportable, lo digo, no me importa, hay que avisarle si un día no va a haber pase, todo tiene que ser avisado, hasta que llegás tarde...son un problema los pases. Y hoy Trebucq no hacía el pase y parece que no le avisó. Entonces cuando Majul entra al estudio, Trebucq le dijo que se estaba yendo, que estaba muy apurado, no le gustó la respuesta de Luis y pegó un portazo. Estaba preocupado por el tema familiar".