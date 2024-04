El tremendo palo de Luis Novaresio a sus colegas : “Los aduladores son los primeros que te traicionan”

Así como hoy La Libertad Avanza cruje en internas, lo mismo pasa en el corazón de LN+ entre sus periodistas, que se dividen entre los que defienden como sea las medidas del actual presidente Javier Milei, que no para de atacar con violencia a quienes planteen un disenso, y los que no lo hacen.

Y en las últimas horas, Luis Novaresio se plantó desde su programa en LN+ y cuestionó a sus colegas, sin mencionar sus nombres y señaló que lo que están haciendo en este momento no es informar sino hacer, simple y llana, propaganda.

“Contar las cosas que están bien es propaganda”, arrancó Novaresio, muy serio, luego de nuevas arremetidas de Javier Milei contra el ejercicio de la profesión, sin nombrar, pero en clara alusión a la posición de Luis Majul, Eduardo Feinmann, Pablo Rossi y Esteban Trebucq.

En este sentido, Luis Novaresio le dejó una advertencia al presidente anarcocapitalista sobre lo que le espera: “Los aduladores, los obsecuentes, son los primeros que te traicionan. Porque necesitan adular y ser obsecuentes del que viene. Porque no tienen ningún tipo de afecto o convicción ideológica. Solo están donde el poder está”.

Luis Novaresio se mostró muy crítico contra los aduladores de Javier Milei.

Novaresio señaló que, a pesar de que el presidente no va a dejar de manejarse como lo hace, es necesario que los trabajadores de los medios retomen su labor de informar con ética. “El periodismo está para contar aquellas cosas que no están bien. Contar las cosas que están bien se llama propaganda”, lanzó.

Y profundizó sobre ese punto: “En ese contar las cosas que no están bien siempre hay tensión, que es una tensión momentánea, no algo esencial, ontológico, que te separa de por vida. Pensar distinto es fascinante. Cuando solo hablas con los que piensan igual que vos es altamente probable que no se te caiga una idea”.

Javier Milei en un acto público.

La advertencia de Luis Novaresio a Javier Milei

“Yo lamento que el Presidente se enoje con el periodismo”, avanzó el conductor sobre los berrinches constantes de Milei con los profesionales de los medios. Y Luis siguió: “Insisto, va a tener siempre tensión porque el periodismo es tensión. Lo otro se llama propaganda”.

Al momento de cerrar, Novaresio le dejó un consejo al presidente: “Y amable y cariñosamente quiero recordarle que los que lo adulan, los que le dicen que está todo bien son, con alta probabilidad estadística, sus próximos traidores”.