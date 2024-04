Cómo sigue la salud de Eduardo de la Puente tras ser internado de urgencia por un ACV

Eduardo de la Puente sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) durante el fin de semana. Fue el propio periodista de 60 años quien confirmó la noticia el pasado lunes compartiendo un video en sus redes sociales.

"Sufrí un ACV. La saqué bastante barata por suerte. Pero bueno, por unos días voy a estar fuera del juego", comenzó expresando. "Estoy siendo muy bien atendido por médicos, estoy acompañado por mi familia y por amigos, que también me están cuidando mucho, y por la maquinita que hace Ping", agregó.

Al día siguiente, posteó una foto suya en el último día en que estuvo en la radio, unos minutos antes de padecer el ACV. "No deja de ser muy fuerte saber que, al momento de esta foto, estaba sufriendo un ACV", comenzó diciendo. "Seguimos haciendo estudios y seguiré internado unos días pero la buena noticia es que no quedaron secuelas", expresó.

Finalmente, este miércoles fue el propio periodista quien confirmó que se vuelve a su casa: "Bueno, última información para este boletín: hace un par de horas me dieron el alta, ya con el tema del ACV, que por suerte, como me dijo hoy alguien, pegó en el palo y salió", comenzó diciendo. "No han quedado secuelas pero obviamente ahora se viene toda una retahíla de estudios que tienen nombres que parecen temas de Spinetta. Pero bueno, habrá que cuidarse y etcétera", sumó.

Noticias Relacionadas Preocupación por la salud de Eduardo de la Puente: sufrió un ACV y fue internado de urgencia

"Quiero agradecer a mucha gente, a la gente del Sanatorio Los Arcos, que es increíble lo bien que me han atendido, increíble el profesionalismo que tienen, y el amor que tienen por su profesión”. Sin abandonar el buen humor que lo caracteriza, continuó: “A mi familia, puntualmente a mi mujer, Ana, que sigue siendo mi mujer, a mi suegra, Ana también, que sigue siendo mi suegra, a mi hijo Martín, a mi hermano Pablo, y a todo un montón de familia que por suerte he recuperado", finalizó visiblemente emocionado.