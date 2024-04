La tremenda burla de un panelista de TV K contra Alejandro Fantino por la factura de la luz

Es de público conocimiento que las medidas del actual presidente de la Nación, Javier Milei, le llegan a todos los rubros. En esta oportunidad, el recorte de subsidios en las tarifas de la luz comenzó a golpear con fuerza en todos los sectores, pero el más afectado es el de las Pymes que en los últimos días empezaron a recibir las facturas del último período con un brutal ajuste.

Aún así, las cifras que comenzaron a llegar, con montos de cientos de miles y hasta millones de pesos, a las pequeñas y medianas empresas sorprendieron para mal a los dueños. En esta línea, Alejandro Fantino se quejó, en pleno programa de radio, de cuánto le vino en la factura de luz.

Sin subsidios, Alejandro Fantino se quejó del extrorbitante monto de la factura de luz // Créditos: Captura de internet

Es que Alejandro Fantino el año pasado se convirtió, junto a un grupo de socios en el dueño de un canal de streaming llamdo "Neura" y de la señal de radio FM 89.7, por lo que se quejó al aire sin tapujos: "Me acaba de llegar la factura de luz, de la planta transmisora de la radio de este mes", Y remarcó "De la planta transmisora de la radio", "No somos radio Mitre nosotros, no somos Radio Rivadavia, somos 89.7... Ahí va el número".

En ese momento apareció en pantalla el total de la factura de luz: $4.294.566,42, una cifra realmente alarmante, pero que Alejandro Fantino infló: "5 millones de pesos casi. Cuatro millones trescientos mil pesos es lo que va a pagar la radio de la planta transmisora de Neura este mes. "Te lo pregunto Agustín", le dijo a uno de sus panelistas, "¿cómo hacés ahora? Explicamelo".

Acto seguido el periodista continuó: "Yo lo voy a decir acá abiertamente a ustedes, a mí me encanta hacer comunicación y laburar en Neura y estar haciendo este fenómeno comunicacional que es Neura. Pero si empiezan a venir los chotazos así, mañana empieza el impuesto al streaming y vengo a laburar pagando..., no muchachos se los quiero decir honestamente, cerramos esto y me vuelvo a laburar al canal que me de laburo".

Obviamente las repercuciones no tardaron en llegar como fue el caso de Mariano Halmiton, periodista de C5N que se burló abiertamente de Alejandro Fantino: "Ale... te vino la luz. ¡Te vino la luz! ¿Sabés lo que vas a tener que hacer? Vas a tener que tener un insumo de mejor calidad o sino presentar la quiebra. ¿Quién te dijo eso alguna vez, Ale?". Y se escuchó: "Su mentor".

Continuando con los dichos de Alejandro Fantino, comentó: "Me iré a laburar con Granados en Olga, hablaré con Ochiatto para que me haga un lugarcito en Luzu", y señalando a sus compañeros siguió "y vos también te vas a laburar y vas otro lado, y es así".

Y cerró: " No me quejo. Iremos a laburar a otro lado"... Yo estoy acostumbrado a despedirme, de todos lados me echan, ahora no me estarían echando, estaría fracasando pero bueno, todos tenemos derecho a fracasar también".