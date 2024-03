Falleció Akira Toriyama, creador de la histórica saga "Dragon Ball"

En las últimas horas, se conoció la triste noticia de que Akira Toriyama, artista de manga y diseñador de personajes, falleció a sus 68 años. Toriyama marcó la infancia de miles de personas con la creación en la década de los '80 de Dragon Ball, que comenzó siendo un manga y luego se convirtió en un animé. Dragon Ball se convirtió en un clásico y, 40 años después de su estreno, su popularidad continúa intacta.

La muerte de Akira se dio a conocer este viernes por la noche a través de su editorial y estudio de producción, Bird Studio. "Nos entristece profundamente informar que el creador de manga Akira Toriyama falleció el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo", comunicó la cuenta oficial de X de Dragon Ball (@DB_official_en).

"Dragon Ball" marcó la infancia de miles de personas.

En ese mismo mensaje, la productora explicó que Akira Toriyama falleció cuando todavía tenía "varios trabajos en medio del proceso de creación con gran entusiasmo". "Sin embargo, ha dejado muchos títulos de manga y obras de arte en este mundo (...) Esperamos que el mundo único creado por Akira Toriyama continúe siendo amado por todos durante mucho tiempo", añadieron. Asimismo, agradecieron a cada uno de los fanáticos de todo el mundo que apoyaron el trabajo del artista en todos estos años.

El comunicado concluye señalando que su funeral ya se realizó en presencia de su familia y muy pocos allegados. Además, pidió a sus seguidores no enviar flores o regalos de condolencia.

El comunicado que emitió su editorial y estudio de producción. Créditos: X @DB_official_en.

Seguidores de sus trabajos lamentan su pérdida a través de las redes sociales y lo recordarán por siempre por haber marcado infancias: "Tributo a la persona que marcó a varias generaciones y cambió la forma de ver este arte. Ninguno estaríamos aquí si no es por ti y tu legendaria Dragon Ball. Gracias por todo, Akira Toriyama, tu legado será eterno. Nos hiciste infinitamente felices."; "Ha fallecido una absoluta leyenda del manga y del animé. Se no ha ido el gigantesco Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, a los 68 años. Menudo golpe a mí infancia y adolescencia"; "Para alguien que creció con Dragon Ball, el fallecimiento de Akira Toriyama pega fuerte. Pero si algo hemos aprendido de él es que la gente no se va mientras se la recuerda. Y su legado es IMBORRABLE, en animé, en manga, en videojuegos, la cultura pop... gracias por todo", son algunos de los mensajes que compartieron en X.

Quién fue Akira Toriyama

Toriyama falleció producto de un hematoma subdural agudo. Créditos: X @GenaroActor.

Nacido el 5 de abril de 1955 en Nagoya, Japón, Toriyama demostró desde muy joven su pasión por el dibujo. Trabajó en una agencia de publicidad en la ciudad que lo vio nacer diseñando carteles durante tres años. Se cansó de aquel ambiente y renunció. Esa decisión lo llevó a concentrarse por completo al manga, donde se inició con una publicación en Shonen Jump de Shueisha.

Además de Dragon Ball, otra de sus obras más destacadas son: Dr. Slump; Chrono Trigger; y Blue Dragon. En 1981 y 2011, recibió el Premio Shogakukan y en 2019 fue reconocido como Caballero de las Artes y las Letras.

En cuanto a su vida familiar, Akira se casó con Nachi Mikami (más conocida por su nombre artístico, Nachi Mikami) el 2 de mayo de 1982. Con ella, tuvo dos hijos: Sasuke y Kikka.