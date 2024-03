Emanuel Noir de Ke Personajes vs Marcelo Tinelli: el cantante no lo quiere cerca

El líder de Ke Personajes, Emanuel Noir, ha protagonizado varios escándalos en los últimos meses entre peleas y detenciones, y reciente hizo un fuerte descargo a, Marcelo Tinelli, pues dio detalles de una disputa de la que no se sabía nada hasta ahora. El cantante no quiere cruzarse con el presentador ni por error.

Fue en una rueda de prensa que Emanuel Noir comentó la intención que tenía Marcelo Tinelli ,de que el líder de Ke Personajes participara en el primer programa del Bailando 2023, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y lo que tenía el presentador en la cabeza no ocurrió.

Emanuel Noir no lo quiere cerca.

A la pregunta sobre este fallido suceso, Emanuel Noir, de manera sorpresiva, sin dudarlo señaló las diferencias que tiene con Marcelo Tinelli. “No soy partidario de las personas que quieren o utilizan en la cotidianidad una forma falsa de manejarse”, dijo el cantante.

Y es que a Emanuel Noir le parece que Marcelo Tinelli es una persona con actitudes falsas y luego apuntó: “No estaría nunca en su programa. No me interesa nada de esa persona, No soy partidario de las personas que adquieren y utilizan una forma falsa de manejarse. Entonces, prefiero ser una persona sincera con la gente y que no por un negocio, yo voy a intentar crear un mundo de amistad con vos, para cuando esa cámara se apague, vos a mí no me saludes”, dijo el cantante.

A Emanuel Noir le parece una persona falsa.

De hecho, al líder de Ke Personajes no le interesa cruzarse con Marcelo Tinelli, porque no lo considera un hombre digno de respeto. “Fui criado de una manera de ser frontal y sincero, si somos, somos y si no, no somos. Crucémonos por al lado y que todo sigue igual, pero no crear una mentira mirando la cara del otro sabiendo que eso no existe”, dijo.