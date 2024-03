El intendente de San Isidro expuso a la gestión anterior y le pide más dinero al Lollapalooza

Ramón Lanús asumió a su cargo como intendente de San Isidro el pasado 10 de diciembre. El dirigente del PRO le ganó las internas del partido a Macarena Posse, hija de Gustavo, exintendente del partido, y luego, ante Federico Meca de Unión por la patria, consiguió casi el 50% de los votos de los vecinos.

Este jueves fue el primer discurso del intendente ante el concejo municipal. El mandatario, que le puso fin a la hegemonía de la familia Posse que gobernó durante 40 años con Melchor y luego con su hijo Gustavo, realizó una referencia al Lollapalooza que llamó la atención de todo el arco político, como también de los fanáticos de la música.

Es que Ramón Lanús aseguró que están en plena negociación con los organizadores y reafirmó que no está dispuesto a que el “festival siga siendo subsidiado por todos los vecinos".

El Lollapalooza, que se realizará el próximo 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, es el festival de música más importante del país y convoca a cientos de miles personas. "En 2023, este evento generó ingresos al municipio por 20 millones de pesos, y gastos por no menos de 60”, disparó el mandatario en clara referencia al exintendente.

Mirá el video de Ramón Lanús hablando sobre el Lollapalooza

Ramón Lanús agregó que tiene la intención de "multiplicar por 10 veces los ingresos que percibe el municipio por ese festival. De 20 a 200 millones de pesos en un año. Aún ajustado por inflación, el aumento es muy importante y el saldo será un beneficio económico para el municipio”.

“Porque creemos que es un beneficio típico de la casta, no vamos a aceptar los centenares de entradas de cortesía que recibía el Municipio”, cerró el intendente en una nueva arremetida contra Gustavo Posse.

Qué artistas tocarán en el Lollapalooza 2024

En cada edición, el Lolla reúne a más de 330.000 amantes de la música, más de 100 músicos y artistas de otras disciplinas, y más de 50 propuestas gastronómicas en el Hipódromo de San Isidro, un enorme espacio verde para disfrutar de lo mejor de la música desde el mediodía hasta bien entrada la noche, viendo el atardecer al aire libre y disfrutando de los shows principales bajo las estrellas en un ambiente lleno de entusiasmo y entretenimiento de primer nivel.

El Lollapalooza es el festival de música más importante que se hace en el país.

Encabezan un line up histórico colmado de talento, grandes nombres, música de todo tipo de géneros, tanto internacional como nacional, así como nuevas figuras: Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, The Offspring, y Thirty Seconds to Mars.