Adrián Pallares se burló del romance de Marina Calabró y Rolando Barbano

Luego de meses de negarlo categóricamente, Marina Calabró confirmó al aire en Lanata sin filtro que está saliendo con Rolando Barbano, su compañero en el programa de Radio Mitre. La lluvia de reacciones no se hizo esperar y desde Socios del Espectáculo Adrián Pallares sorprendió con un comentario burlón.

Adrián Pallares encontró paralelismos entre esa declaración en vivo con el destape amoroso que causó sensación a inicios del verano en la comunidad de Luzu TV. “Estaba pensando que desde Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña que no veíamos una declaración de amor al aire”, arrancó el conductor de El Trece.

Y Adrián siguió con una picante distinción entre la pareja que forman Marina Calabró y el periodista de policiales y los jovencitos Occhiamín: “¡Es la versión ANSES, digamos! ¡La versión senior de Nico y Flor!”. En ese momento, Nancy Duré le paró el carro: “¡Pará! Que nosotros también estamos en ese mismo target”.

Pero Paula Varela se subió a la comparación de parejitas y opinó que Nico Occhiato se la había “jugado más” al declararle su amor a Flor Jazmín. En tanto que Mariana Brey señaló un punto: “Acá no hubo una declaración de amor, hubo una confirmación. Porque ‘nos estamos conociendo’ no es una declaración de amor. ¡Disculpame! Él me parece tímido, creo que Marina maneja mejor estos temas”.

Adrián Pallares comparó la confirmación al aire de Marina Calabró con Rolando Barbano con la de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Instagram Nico Occhiato.

La "apretada" al aire de Jorge Lanata a Marina Calabró y Barbano

Con la noticia de la relación viento en popa de Marina Calabró y Rolando Barbano en todos los portales, Jorge Lanata los arrinconó para que hablen. Mientras los colegas intentaban evitar responder sobre su vínculo, tras preguntar si tenían algo para contar, Jorge Lanata insistió: “¿Ustedes tienen algún vínculo más allá del laboral?”.

Al notar que los periodistas seguían con sus rodeos, el conductor arremetió: “Lo lógico sería que ustedes anunciaran su relación en este programa que los ha visto crecer”. "Déjense de romper las bolas, de dar vueltas y cuéntenlo, si es que tienen algo que contar. No los quiero apretar, ni nada de eso", avanzó Lanata.

Marina Calabró y Rolando Barbano confirmaron su relación. Captura TV.

Entonces Calabró apeló a un título que habitualmente deslizan algunas figuras en la etapa inicial de su relación al explicar: “Se lo voy a contestar como se contestan estas cosas en el mundo del espectáculo y me va a odiar por lo que voy a decir".

Rápidamente, Jorge Lanata anticipó la respuesta al deslizar: "Nos estamos conociendo". A lo que la periodista coincidió con un enfático "sí".