Yanina Latorre mandó al frente a Maite Peñoñori: "En LAM se hizo de diva con..."

Hace unos días, Maite Peñoñori se despidió definitivamente de LAM, ya que decidió armar las valijas para probar suerte en el exterior, más precisamente en Estados Unidos. Quien no parece tener el mejor concepto de la ex angelita es Yanina Latorre.



Sucede que en las últimas horas la esposa de Diego Latorre salió con los tapones de punta contra su ex compañera, al contar algunas cuestiones vinculadas a gestos de diva que habría tenido la joven periodista.



Hay que recordar que no es la primera vez que Maite Peñoñori deja el programa de Ángel de Brito, dado que ya había dado un paso al costado hace un tiempo cuando recibió la propuesta para sumarse a Intrusos.



Un tiempo después, Ángel de Brito volvió a convocar a Maite Peñoñori ante la salida de varias angelitas. Esto le habría dado cierto poder a la periodista que, según contó Yanina Latorre, tuvo algunos aires de divismo durante su estadía en el programa.



En concreto, en la última emisión de LAM, luego de que Nazarena Vélez confirmara que se queda en el programa, Yanina Latorre le dijo “te amo”, lo que motivó la intervención de Ángel de Brito para tirarle un palito, o tal vez para darle un pie.



“Vos le decís ‘te amo’ a todas y después las desparramás en la radio. La matás a Fernanda, a Maite, a todas matás”, le dijo Ángel de Brito. “No, hoy hablé muy bien de Feudale en la radio”, remarcó Yanina Latorre.

La foto que subió Maite Peñoñori con Yanina Latorre en su despedida de LAM. Foto: @maitepenio.



Allí, el conductor del programa de América le preguntó por qué, además de defender a Marcela Feudale, criticó con dureza a Maite Peñoñori, lo que hizo que la panelista revelara algunas actitudes que no gustaron de la ex angelita.



“Pidió la silla de Marcela y me parece que cuando alguien viene a un grupo ya formado no tiene que pedir nada. Me inmolé por vos, Feudale, y hablé muy bien. Yo no pedí ninguna silla, a mí Ángel me puso acá”, contó Yanina Latorre en LAM.