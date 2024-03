Cómo le fue a Eltrece en el rating con la incorporación de "Santa Evita"

En los últimos años, las ficciones nacionales han tenido una baja en el rating. El año pasado, Eltrece se la jugó por sumar a la grilla Buenos Chicos, una telenovela producida por Pol-Ka que relata la historia de un grupo de adolescentes de clase alta que cometen un delito que les cambiará por siempre su vida. Si bien en un principio funcionó, la novela terminó siendo opacada por otros programas de entretenimiento como Got Talent, el Bailando 2023, y Gran Hermano 2023.

Cabe destacar que a principios de 2024, Adrián Suar reconoció que Pol-Ka se encontraba atravesando un duro momento y muchos apuntaban a que la productora cerraría sus puertas, algo que desmintió el actor. "Pasaron los años y yo sabía que tarde o temprano las realidades, como fue cambiando todo, sabía que me iba a tocar reconvertirme, cambiar Polka. Sumado a que en los últimos dos años, con las producciones que hice, no pude lograr el éxito que quise. Intenté y no pude. Eso también", expresó Suar en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana (LAM) en enero de este año.

"Buenos Chicos" finalizó este lunes 4 de marzo. Créditos: Instagram Ginamastronicola.

Este lunes, después de seis meses al aire, Buenos Chicos llegó a su fin y el canal ya encontró con qué llenar aquel espacio vacío. Este martes a las 23.15 H. comenzó en Eltrece Santa Evita, una serie que fue originalmente estrenada en la plataforma de streaming Star+ en julio de 2022 y que está basada en la novela de ficción homónima de Tomás Eloy Martínez.

Protagonizada por Natalia Oreiro, esta propuesta de siete capítulos sigue la intrigante historia de Eva Perón luego de su muerte en 1952 por cáncer de cuello uterino a sus 33 años; y cómo sus restos embalsamados, tras ser velados ante millones de personas, fueron secuestrados por la dictadura militar en el año 1955.

Natalia Oreiro interpreta a Eva Perón. Créditos: X @OkGuilleBarrios.

Esta serie fue dirigida por Rodrigo García y Alejandro Maci. Quienes terminan de componer el elenco de Santa Evita son: Ernesto Alterio; Darío Grandinetti; Diego Velázquez; y Francesc Orella.

Mirá el tráiler de Santa Evita

Pero su estreno en la pantalla de Eltrece no fue de lo mejor en materia de rating. Y es que la ficción realizó 4,8 puntos y no estuvo a la altura del resto de la programación, teniendo en cuenta que el programa más visto del día fue Gran Hermano 2023 con 19,4 puntos y el quinto más elegido fue El noticiero de la gente con 8,8 puntos. Quedará ver cómo le irá el resto de los seis capítulos restantes.