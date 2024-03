Luis Ventura contó entre lágrimas una sorpresiva revelación sobre su vida privada

Luis Ventura sorprendió a todos los televidentes de A la tarde (América) al realizar una inesperada revelación de su vida personal. El periodista contó cómo fue el momento en que se enteró que su tío era en realidad su hermano.

"Yo me encontré con un hermano mío a los 18 años, pensaba que era un tío, uno de los mejores tíos que tuve”. comenzó expresando Ventura, para luego advertir: "Me voy a poner a llorar".

"Mi vieja, que no terminó la primaria, laburaba en un campo. A los 17 años queda embarazada de un hijo de puta que se borró. Hizo la vida que pudo, sostuvo a su hijo, sostuvo a todos los hermanos que podría haber sostenido y se fue de gira. Mandaba plata desde el exterior, fue una gran bailarina", agregó.

Luis Ventura.

"Un buen día se enamora de mi padre, y era otra cultura. No estaba bueno para aquella sociedad decir que era una madre soltera, y mi viejo aceptó su decisión de no blanquear al hijo y éste pasó a ser su hermano, y para mí era mi tío", comentó.

Fue en ese instante donde Ventura no pudo contener las lágrimas: "Un día, nunca me voy a olvidar, mi hermano tenía un boliche en la zona de Mataderos. Me pidió como favor que se lo promocionara porque yo ya estaba en los medios. Yo fui a reconocer ese boliche, y cuando entro estaba en la oficina peleándose porque no le habían entregado la bebida, que esto, que lo otro. Entonces le dije ‘tío’. Y el negro, en el medio de la discusión, me dijo ‘negro, no me digas más tío. Yo soy tu hermano’”.

"No le importó si mi papá tenía propiedades, plata, es más, nunca nos reclamamos un mango, nunca nada. Siempre fue el hermano cabecera de todos los Ventura. Él era Luna y con mucho orgullo lo llevó. Y ahora, que hace dos años falleció, internaron a su viuda, mi cuñada. Creo que muchos de ustedes deben saber que dentro de lo que pude me la pasé viajando a Rosario, para acompañar a sus hijos. Ese era mi hermano, y lo llevo acá", cerró, mientras apoyaba su mano en su corazón.