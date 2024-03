El impactante rating de Gran Hermano, tras la salida de Lisandro y renuncia de Agostina

Las galas de eliminación de Gran Hermano 2023 suelen concentrar mucha tensión entre los nominados de la semana y el público. Pero en la emisión de este domingo no sólo hubieron nervios, sino también reflexiones y una doble salida.

En el comienzo del programa, Santiago del Moro invitó a reflexionar a toda la casa acerca del atentado a la AMIA luego del repudiable comentario de Agostina Spinelli hace unos días atrás. Después de ese importante momento, inició la Gala de Eliminación, donde Lisandro Navarro resultó eliminado y Juliana Scaglione, alias "Furia", se salvó de abandonar la casa.

Lisandro se fue del reality por decisión del público. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Frente a este panorama, Spinelli manifestó su deseo de salir del programa, ya que, según ella, se sentía con mucho miedo por las supuestas amenazas de muerte de "Furia": "Santiago, yo voy a dejar la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte, de ninguna manera. Yo me voy a ir en este momento".

Minutos después, del Moro habló con la jugadora para que considerase la oportunidad de quedarse, pero ella ya estaba decidida de dejar el programa. Este lunes en horas de la mañana, Santiago confirmó en el programa de radio que conduce, El Club Del Moro, que Agostina ya no sigue en el juego.

Agostina se fue de Gran Hermano 2023 en la madrugada de este lunes. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Y parece que nadie se quiso perder ningún momento del programa de este domingo, y el rating habló por sí solo. En esta jornada, el reality alcanzó los 21 puntos, siendo esta cifra la más alta conseguida por el programa desde su inicio el 10 de diciembre de 2023.

Además, el reality también se quedó con el segundo lugar de la lista de rating de este domingo con GH Directv DGO Presentan: Espiando la casa (noche), que obtuvo 16,9 puntos. Escape Perfecto se quedó con el tercer lugar con 12,8 puntos. El cuarto puesto fue para Código Viaje, programa que llegó a los 8,6 puntos. El quinto lugar lo ocuparon dos películas, ambas transmitidas por Telefe: Titanic y Volcano. Los films consiguieron 6,9 puntos.