El tremendo palo de Jorge Lanata a Telefe: “Les importa un pomo lo que pasa”

La realidad económica que se vive hoy dentro de la Argentina es preocupante y se temen por tiempos aún más sombríos. Los canales de televisión no están exentos de estos problemas y son varias las señales que vienen tratando de surfear esta poderosa ola, como todos los argentinos. En este punto, Jorge Lanata hizo un picante e irónico análisis de esta realidad, apuntando contra Telefe y su futuro.

La televisión se ha estado corriendo bastante del foco de consumo. En el último tiempo, la aparición de las plataformas de streaming y su contenido empezó a llegar a más personas, quitando un público importante de la pantalla chica y trasladándolo hacia otro sector.

En este contexto, sin pauta oficial tampoco, los auspiciantes han empezado a tomar el camino de quitar su dinero de publicidad en la TV y pasar a invertirlo en los canales de streaming. Por eso hoy los canales tienen que ingeniárselas para subsistir.

Son varias las señales que han tenido problemas para pagar sueldos, o mismo dando como ejemplo el paro de los trabajadores de la televisión que se realizó días atrás. Y en este contexto, comenzaron a circular rumores de una posible venta de Telefe.

Si bien oficialmente nadie confirmó que el canal de las pelotas se encuentre a la venta, por estas horas Marina Calabró dio una impactante información sobre la realidad que vive la señal de Martínez, que recordemos pertenece al conglomerado de Paramount.

"¡Revientan Telefe!", lanzó irónicamente Jorge Lanata en su programa radial de Mitre antes de darle pie a su columnista. "¡Ay no dicho así! ¡Qué difiícil!", retrucó Marina Calabró tratando de no ser tan dramática con lo que viene pasando pero sin quitarle gravedad al asunto.

Desde hace semanas se viene hablando de la venta de Telefe.

Pero Jorge Lanata no se quedó ahí: "Se lo digo más largo entonces: a Paramount le importa un pomo lo que pasa en Argentina con Telefe y prefiere venderlo". Tras ello, la actual pareja de Rolando Barbano se mostró más permeable: "Es una buena forma de ponerlo en palabras llanas".

Y empezó a contar la noticia: "Hay novedades en relación a la venta de Telefe y estamos en condiciones de confirmar que la corporación Paramount abrió formalmente la posibilidad de recibir ofertas. La operación contempla el combo Chilevisión – Telefe".