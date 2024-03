Video viral: por qué Coti Romero se puso a llorar a mares frente a cámara

Coti Romero está en la mira todo el tiempo. Desde su participación en Gran Hermano en 2022, la fama saltó sobre ella y se hizo parte de su día a día. Luego de unas tremendas vacaciones en Brasil con amigas, la exhermanita volvió a su rutina habitual en Buenos Aires, hasta fue a ver su amado River Plate.

Pero este domingo salió en las noticas después de que sorprendió a sus fans con fotos y videos en Instagram, donde la siguen 2.7 millones de usuarios, que la muestran cuando rompió en llanto desconsoladamente y dejó ver su tristeza. Para que no se preocuparan, Coti Romero más tranquila, explicó qué le pasó.

¡Pobre Coti! Se puso a llorar porque no podía sacarse los aritos // Créditos: IG - @cotyrommero

En las últimas horas Coti Romero preocupó a sus seguidores cuando compartió una historia llorando por un doloroso problema que tuvo en su oreja tras realizarse una perforación. Al parecer, luego de pincharse la oreja para colocarse un arito, la zona se infectó y generó una gran hinchazón impidiendo que la influencer pudiera quitarse sus accesorios y causándole un fuerte dolor.

“Para que se rían un ratito de mí que me puse a llorar porque no me puedo sacar los aros (piercings) por lo de mañana y estoy nerviosa”, expresó Coti Romero a través de sus historias de Instagram al pie de una foto con lágrimas en su rostro y agarrándose la cabeza.

Como solución, la correntina que tuvo paso por la casa más famosa de Argentina, decidió ir en busca de su padre para que pudiera quitarle los aros con una pinza y mostró todo el proceso a través de un video para TikTok. "Ahora me rio, hoy lloraba", admitió junto al clip.

“Me vas a arrancar la oreja, intentá sacarme este primero que es más fácil, no... Ay... Ay... ¿Qué estás haciendo ahora?”, se la escucha decir en el video, mientras su papá le saca los aros con una pinza. “Ahora me río, pero hoy lloraba”, admitió Coti Romero, que le pidió ayuda a su familia para, finalmente, quitarse los aritos. El video se hizo viral y llegó a las dos millones de visualizaciones.

Por suerte el mal ya pasó y la modelo e influencer pudo disfrutar con normalidad su fin de semana rodeada de amigos y actividades. Además, días atrás, Coti Romero se refirió a los rumores de Nacho Castañares: "Esto con Nacho fue porque me pide un chicle y yo le digo si, tengo acá y le muestro el mío. Somos amigos, y no le pase tampoco el chicle, se lo mostré, el me hizo la seña como que lo iba a agarrar pero no lo agarró”, dijo el programa de Ángel de Brito.

Y cerró insistente que no fue un beso lo que se ve en el video. “Es por la perspectiva del video, pero ni siquiera se ve, es un video súper mega borroso. No es un beso”, remarcó.