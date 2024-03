El fuertísimo mensaje que María Becerra le mandó a Javier Milei desde un festival

El presidente de los argentinos, Javier Milei, sigue envuelto en escándalos con las figuras del ambiente artístico. En los últimos días, luego del picante ida y vuelta que tuvo con Lali Espósito, fue María Becerra quien disparó sin tapujos contra el Mandatario. Es que durante la conferencia de prensa en el Festival de Viña del Mar, en el país vecino de Chile, la artista opinó sobre la situación del país y las funciones del Presidente de la Nación, como así también defendió a su colega, una vez más.

“Por el momento no uso mis redes para dar un mensaje tan político directamente, pero la verdad es que apoyo y comparto lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco mucho, es una gran persona, me encanta cómo piensa y lo inteligente que es, cómo habla y las cosas que expresa. La verdad que comparto”, lanzó en dicha ocasión María Becerra, apuntando contra Javier Milei.

María Becerra está brillando en Viña del Mar pero tuvo tiempo para disparar contra Javier Milei // Créditos: IG - @mariabecerra

En esa misma línea manifestó: "Sin embargo, creo que me parece un montón todo lo que está sucediendo. Siento que es un manejo de las redes sociales, de las fake news. Nada, muy confuso y siento que se subestima al pueblo y a la gente un montón, con fake news y con un montón de cosas que se dicen, armándose todo un revuelo político y polémico que no da”.

Mientras que continuó: “Yo siento que tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando. Lo digo con todo respeto, obviamente es el presidente electo y me dirijo a él con respeto. Pero, me parece que hay un montón de cosas más importantes que hacer, ¿no? Más por la situación que está viviendo el país, antes que estar peleando en las redes sociales o likear 400 tuits en un día”.

Haciendo referencia a la realidad que está atravesando Argentina, a raíz de las medidas que está tomando Javier Milei, María Becerra expresó: "“Argentina no está pasando por un buen momento, lo único que espero es que sean puras promesas, y que realmente se haga algo. Nunca me he casado con ningún político, nunca me he puesto la bandera de nadie. Mi familia es una familia normal, se toman el colectivo para ir a laburar, el tren, tengo familia en todo el conurbano, zona sur, zona oeste, La Plata”.

Pero en su presentación sobre el escenario del prestigioso festival de Viña del Mar, María Becerra aprovechó para lanzar un nuevo palito al jefe de estado de Argentina: "Decime que se siente, que me mandes a bajar de todos los festivales, pero me llaman igual", cantó con mucho énfasis en una de sus interpretaciones.

Durante la conferencia de prensa, al ser consultada por qué le parece 'cuando el Presidente agarra y se lanza contra una artista públicamente y empieza a vociferar,' de inmediato respondió: “Para mí es cualquier cosa, forma parte de la democracia, de la libre expresión, gracias a Dios estamos en democracia hace bastantes años. Querer silenciar a alguien porque está diciendo lo que piensa no va”.

Un nuevo round con las nuevas referentes de la música de los jóvenes, Javier Milei aún salió a contestarle a María Becerra, quien continúa brillando ante el temido público de Viña del Mar.