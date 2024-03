Santiago Artemis sufrió un ataque homofóbico en plena calle

Con un mensaje a todos sus seguidores, Santiago Artemis contó que sufrió un ataque homofóbico en plena calle cuando iba a comprar comida. Esa fue la razón de su desaparición, pues hubo violencia física y tuvo que ser asistido por el Same y la Policía, ya que le tuvieron que dar algunos puntos de sutura.

Desde las historias de su cuenta de Instagram, Santiago Artemis hizo referencia a ese doloroso momento e hizo una denuncia pública. “Fui atacado por dos personas en la calle hace 48 horas. No quería contar esto, porque además de preocupar, tenía miedo de que ustedes se asusten. No me pasó absolutamente nada, gracias a Dios”.

Santiago Artemis no quiso preocupara a sus seguidores.

Seguido de esas palabras, Santiago Artemis señaló: “La homofobia todavía existe, gente mala ni hablar. Pero estoy bien y agradezco a mi amigo @salvallovera que estuvo conmigo en este proceso. Una de las personas más hermosas que conozco. El lunes retomo mis clientas y mis actividades”.

El mensaje de Santiago Artemis.

También indicó que le daba mucha vergüenza contar lo sucedido, pero quería que todos sus seguidores de Instagram, más de 600,000, supieran por qué estuvo inactivo en sus redes sociales estos días. Además agradeció a las enfermeras, a la Policía y el Same, que estuvieron junto a él.

“Che, gracias a todos por el amor, no imaginé tanta buena onda, o sea la gente me habla siempre, pero no me dan las manos para responder. Los amo real”, dijo Santiago Artemis.