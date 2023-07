Intendente hace campaña con los labios pintados para concientizar contra la homofobia

El intendente interino de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, respondió por redes sociales de una manera muy original a las pintadas, con tintes homofóbicos, de sus banners de campaña. El precandidato a intendente más joven de la provincia de Buenos Aires se pintó los labios como respuesta a quienes buscan desde la intolerancia descalificar al otro.

Nahuel Mittelbach, conduce interinamente el partido de Florentino Ameghino -municipio de 10 mil habitantes, perteneciente a la Cuarta Sección Electoral bonaerense- desde finales del año pasado, reemplazo al histórico dirigente radical ameghinense Calixto Tellechea, quien debió dejar la intendencia por cuestiones de salud. Mittelbach es abogado, tiene 28 años, viene de la Juventud Radical y va en busca de su primer mandato como intendente de la mano de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio

En diálogo con MDZ, Nahuel Mittelbach dijo que Ameghino a pesar de ser una ciudad chica del interior bonaerense, donde su principal actividad es la agrícola ganadera, “es un pueblo de mente abierta y de mucha tolerancia a la diversidad.”

Un beso a los que hacen daño despreciando el laburo del otro y a los que todavía piensan que pintarle los labios a un hombre es un insulto.

Seguiremos compartiendo con los vecinos nuestras ideas! pic.twitter.com/yEv81mdZwl — Nahuel Mittelbach (@NahueMittelbach) July 19, 2023

Asimismo, sostuvo que en época de campaña no es nada nuevo la rotura y vandalización de carteles, agregando: “Nos enteramos de esta vandalización cuando estaba en una reunión de trabajo con el equipo de campaña. Lo primero que dije cuando vi las fotos, fue ‘¿Cómo puede ser que alguien piense todavía que pintar los labios es algo descalificador en estos tiempos?’. Eso fue algo que me quedó boyando.”

“De mi equipo me plantearon que lo repudiemos públicamente. Mi respuesta fue: ‘Si me quieren descalificar pintándome la boca de rojo porque no me la pinto yo, y salimos a decir cuál es el problema que un hombre se pinte los labios’. Estas cosas que pasan todo el tiempo, no hay que dejarlas pasar, el mensaje que están dejando es que hay una parte de la sociedad que no es receptiva a la diversidad”, afirmo el jefe comunal interino.

“Me pareció que una respuesta con ironía iba a generar un mayor impacto y concientización que repudiándolo con un comunicado de prensa. La idea de pintarme los labios, fue algo que me siguió dando vueltas en la cabeza; al día siguiente cuando llegue a la municipalidad le pedí a mi secretario que consiga un labial rojo. Y así fue, fuimos hasta donde estaba el cartel me pinte los labios y salimos a la cancha", relató.

En cuanto a las repercusiones del mensaje, Mittelbach respondió que "nunca" pensó que iba a generar un impacto "tan positivo en la sociedad". "Lo más importante es que se entendió que no podemos seguir en estos tiempos queriendo agredir con estas cosas que atrasan”, resaltó.

Por otra parte, el precandidato a intendente dijo a MDZ, que no va a denunciar ante la justicia el ataque. “No voy a gastar energía, ni tiempo en ponerme a buscar y averiguar quién fue. Es un acto vandálico de alguien que claramente busco agredirme con estas cosas que atrasan; no tiene sentido y de ninguna manera puede significar algo descalificante”, aseveró. Nahuel Mittelbach, intendente interino de Florentino Ameghino.



“Nosotros estamos llevando adelante una campaña propositiva. Estamos a favor de mejorarle la vida a nuestros vecinos, con propuestas para que la comunidad ameghinense participe activamente en la toma de decisiones en el municipio. Y este tipo de agresiones que buscan descalificar desde la intolerancia no conducen a ningún lado”, concluyó el jefe comunal de Florentino Ameghino, que busca revalidar su interinato en estas elecciones.