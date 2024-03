Preocupación por su salud: internaron a Alfa tras su salida de Gran Hermano

Alfa se convirtió en un personaje funcional al escándalo y la polémica. De ahí que el ex participante de Gran Hermano fuera tenido en cuenta para hacer su reingreso al reality de Telefe.

El lunes pasado, Walter volvió a estar entre las cuatro paredes de la casa más famosa del país, pero su estadía no duró mucho. Luego de algunas polémicas actitudes (desde pegarle a un participante, pasando por contar información del exterior y hasta tener que volver a encontrarse con su eterno rival Big Ari), Alfa decidió abandonar la casa este miércoles por la noche.

Per en la últimas horas, el periodista Ángel de Brito sorprendió a todos al revelar que el participante se encuentra internado urgencia: "Alfa estaba dentro de la casa con una arritmia. Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas", publicó el conductor de LAM (América).

Por su parte, Romina Uhrig sumó detalles en A la Barbarossa (Tekefe). Recordemos que la exdiputada logró construir una gran víncul en su convivencia en la edición pasada. De hecho, lo defendió de los embates de sus compañeros de panel. "Yo lo quiero un montón pero así es Alfa. No juega, no es un personaje, aunque con esto no lo justifico", analizó.