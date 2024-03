El horrible momento que vivió Marcela Feudale con Luis Majul en el cumpleaños de Yanina Latorre: “Un desubicado total”

Desde un tiempo a esta parte, las mujeres decidieron dejar de callar y visibilizar cada situación incómoda que viven. Principalmente en los medios y con los hombres, por eso varios productores y conductores fueron de denunciados públicamente.

Una guerra inesperada ahora ubica a dos personajes de la televisión: Marcela Feudale y Luis Majul. La ex integrante de Videomatch y el Bailando apuntó con todo contra el periodista, de quien guarda un pésimo recuerdo.

Todo se remite a cuando en el pasado la invitó a uno de sus programas y se llevó una experiencia inolvidable; en el peor de los sentidos: horripilante. Entre los detalles más fuertes que contó, la quiso arrinconar con un tema que para ella nada tenía que ver ese día, ni mucho menos por su presencia.

"Hace unos años me invitó a La Cornisa cuando yo trabajaba en Infama, y Marcelo Tinelli recién se había asociado con Cristóbal López. Entonces Majul me sentó en el programa y al aire me dijo: 'Y vos cuando lo ves a Cristóbal López en los pasillos, ¿no le decís nada?'. La pasé muy mal en ese programa, no había lugar a esa pregunta porque yo era una empleada", comentó Feudale.

Y cómo recientemente se encontraron en el cumpleaños de Yanina Latorre, Marcela sacándole chispas al asunto: "Cuando no encontramos, primero pareció como que no me había reconocido y después me hizo un chiste al estilo Yanina... me dijo: 'La más copada de todas las kirchneristas'".

Con fuertes diferencias políticas que los enfrentó, Feudale aseguró que su ideología por el peronismo fue el principal detonante para que haya pasado por una de las peores experiencias televisivas.

Marcela Feudale confesó el horrible comentario que le hizo Luis Majul

"No me pareció que fuera agradable. Yo lo miré y le dije que estaba muy convencida de que era peronista y lo voy a ser toda la vida, y él me dijo: 'Yo acá no vine a hablar de política'. Me pareció desubicado. Me di vuelta con cara de pocos amigos", concluyó muy picante Marcela.