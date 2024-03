El entusiasmo de Luis Ventura al confirmar que Morena Rial está embarazada

Este jueves, Luis Ventura confirmó en A la Tarde (América) que Morena Rial está embarazada. Desde hace algunos días se venía especulando con que la joven estuviese esperando su segundo hijo, y ahora el periodista fue el encargado de hacer el anuncio de una particular manera.

Tras la desmentida que había dado a conocer Morena Rial sobre su embarazo, Luis Ventura la contradijo y afirmó enfático: "Está embarazada Morena Rial. Y me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, es algo consistente. A mí me pone contento".

Luego, el especialista en espectáculos confesó: "A mí me sorprendió. Hace un mes me llamó por teléfono y me dijo: 'Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando'. También hablamos de cómo va sorteando las dificultades de la vida. La vi feliz a Morena, está bárbara. Me parece un motivo más para que encuentre una vivienda, para que tenga la tranquilidad de tener un techo".

Morena Rial está en pareja desde hace unos meses con un boxeador de 20 años llamado Matías, y el hijo que espera con el deportista es el segundo de la influencer tras Francesco, el niño que tuvo con Facundo Ambrosioni.

Morena Rial está embarazada por segunda vez. Foto: Captura de video América TV.

Según comentó en una nota con Ciudad Magazine, Morena Rial conoció a Matías a través de un amigo. "Es boxeador y se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión", comentó la joven sobre su actual novio.

Por el momento, no ha trascendido si el segundo embarazo de Morena Rial la ha conciliado con su padre, y Luis Ventura prefirió no hacer ninguna mención sobre el asunto al dar a conocer la noticia.