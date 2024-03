Diana Zurco fue despedida de la TV Pública: hizo historia al ser la primera persona trans en conducir un noticiero

Hace cuatro años Diana Zurco hizo historia como la primera persona trans en conducir un noticiero en la TV Pública argentina y del mundo. Hoy la conductora deja su puesto de trabajo, porque fue despedida, con un mensaje de reflexión sobre su legado en materia de inclusión.

“Ojalá los vuelva a encontrar tal vez en la radio, en la gráfica, o en otra pantalla. Les quiero agradecer a ustedes por el amor y el cariño y yo creo que siempre vamos a estar comunicados en cualquier lugar. Muchas gracias a la TV Pública por abrirme las puertas hace 4 años, una oportunidad histórica, se marcó visibilidad”, indicó Diana Zurco.

Diana Zurco hizo historia en la TV argentina y del mundo.

Luego Diana Zurco recordó esos primeros mensajes de chicos y chicas a lo largo de todo el país que le dijeron “Diana si vos pudiste, yo puedo”. “Con esfuerzo, estudio y sacrificio se puede lograr. No quise ser la primera conductora trans del noticiero, pero me tocó en la historia, para que el día de mañana ya no sea noticia y que sea algo más que naturalizado”, dijo.

Este plan de ajuste del gasto público que aplica el Gobierno de Milei, hoy paraliza a la televisión pública. Al parecer desde este jueves, la programación se limitará a repeticiones y partidos de fútbol.

A sus 40 años, Diana Zurco ha sido pionera de la comunidad Lgbti+ de Argentina, pues se convirtió en la primera locutora trans en graduarse del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica con su identidad de género reconocida legalmente, y, además, ser la primera conductora de un noticiero en la TV pública y en el mundo.