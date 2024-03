Cómo reaccionó Catalina cuando Alfa abandonó la casa de Gran Hermano 2023

Walter Santiago, mejor conocido como "Alfa", fue uno de los participantes más polémicos de la décima temporada de Gran Hermano. El jugador tuvo varios problemas en "la casa más famosa del mundo" y por sus actitudes no logró ser uno de los finalistas del programa en marzo de 2023.

Alfa tuvo una nueva oportunidad en el programa, esta vez con los participantes de la undécima temporada. El exjugador ingresó nuevamente al reality este lunes y se iba a quedar hasta que finalizara el fin de semana largo. Sin embargo, esto no ocurrió.

El martes, regresó a la casa de Gran Hermano Ariel Ansaldo, alias "Big Ari", otro concursante de la temporada anterior. Walter nunca tuvo una buena relación con Ariel y su llegada lo irritó demasiado. De hecho, al enterarse de que Ansaldo también se quedaría unos días en el programa, Alfa expresó su disconformidad y dijo que se iría del reality. Sin embargo, Santiago del Moro apareció en el televisor de la casa esa misma noche y calmó a Alfa diciéndole que en este reality uno convive con las diferencias del resto y que si no le caía bien "Big Ari" podía ignorarlo y hacer su juego.

Alfa eligió irse de Gran Hermano 2023 este miércoles.

No obstante, toda esta situación superó a Alfa y decidió irse de Gran Hermano 2023 este miércoles; y Catalina Gorostidi festejó su salida. Recordemos que la joven y Walter tenían una relación conflictiva que surgió fuera de la casa.

Así fue la salida de Alfa este miércoles en Gran Hermano 2023

Luego de que Walter abandonara el programa, Santiago del Moro habló con los participantes antes de comenzar con los votos de la Gala de Nominación sobre la salida de Alfa. El conductor reveló que, en realidad, Walter iba a ser expulsado.

En ese momento, Catalina se sinceró con del Moro sobre cómo vivió esos días junto a Alfa: "La pasé muy mal, muy mal es muy mal. Creo que mis compañeros se dieron cuenta sin decir absolutamente una palabra. Fui tres, cuatro veces al confesionario por día porque, verdaderamente, no la pasé bien. Me pareció muy maleducado. Yo se que tengo modales que no están bueno, lo admití siempre, pero fue muy maleducado, me dijo cosas muy feas y a mis compañeros también. La verdad que convivir con una persona así, en esta casa, es muy difícil. Yo le dije a Gran Hermano que yo no tenía problema, pero era todo el tiempo una búsqueda constante y a mí la verdad que me puso muy incómoda".