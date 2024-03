"Me voy a la mie***": la llegada de un exparticipante a la casa de Gran Hermano 2023 descolocó a Alfa

Participantes de la temporada anterior tuvieron la oportunidad de ingresar nuevamente a la casa de Gran Hermano. Algunas semanas atrás, Romina Uhrig volvió al programa y se quedó dos días en el reality junto a los participantes de esta edición. A comienzos de marzo, Daniela Celis y Thiago Medina participaron en "El Congelado" donde presentaron a sus hijas, Aimé y Laia. Y ahora, la nueva apuesta del canal fue sumar a Alfa, que se quedará en la casa que lo acogió durante 2022 y parte de 2023 por este fin de semana largo.

El exconcursante ingresó al reality este lunes y dejó boquiabiertos a todos los jugadores. Pero este martes, la producción de Gran Hermano 2023 fue por más y sumó a otro jugador de la edición anterior para también quedarse unos días.

Ariel Ansaldo participó en "El Congelado" este martes. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Ariel Ansaldo, mejor conocido por su alias "Big Ari", llegó en la noche de este martes a la casa para ser parte de "El Congelado". Sin embargo, los hermanitos no esperaban que, después de que terminara el desafío, Ansaldo regresara al reality para quedarse.

Con cara de pocos amigos, Alfa dejó en claro su disconformidad con esta decisión tomada por el programa de Telefe. "Me voy, preparo la valijita. No tengo ganas de estar con este tipo dos minutos. Me voy a la mie***", manifestó indignado el jugador. Si bien Ansaldo trató de acercarse a Alfa, el polémico concursante no mostró predisposición para estar bien con Ariel.

Alfa se enojó cuando se enteró que 'Big Ari' pasará unos días en la casa. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Minutos después, Santiago del Moro apareció en el televisor de la casa y tuvo que calmar a Alfa por la furia que tenía: "Alfa, sabés lo que te estimo y lo que te quiero. Has sido un gran jugador de esta competencia, honras la casa como pocos. Sos un jugador de toda la cancha en esa competencia. Hay gente que te quiere y gente que no, como a todo el mundo le pasa. Sos una persona rotunda, no tenés matices, sos blanco o negro. Pero parece que vos podés educar mucho a los chicos que están ahí porque ya pasaste por esta experiencia y esto es un juego de convivencia y en las diferencias está cuando uno tiene que sortear un montón de cuestiones que tienen que ver con lo personal".

Y aclaró: "Vos tenés todo el derecho del mundo para estar ahí, 'Big Ari' también y esa casa es de Gran Hermano. Alfa, vos sos una persona durísima, un tipo que ha sobrepasado todo en su vida, vos no podés decir 'me voy' porque llega 'Big Ari'. Quien te enfada te domina".

El conductor le propuso a Alfa que cada uno "haga la suya" para que no abandone el programa. "No te enojes, Alfa, cagate de risa. Anda a otro lado, o que se vaya él. Dividan los lugares. Convivencia, son dos tipos grandes", le dijo Santiago al participante; y allí Alfa le respondió: "Es que no estoy cómodo. Yo vine para disfrutar. Creo que estoy disfrutando con todos, compartimos con todos y me llevo bien con todos, salvo muy pocas excepciones. Nos hemos matado de risa con todos". Sin embargo, del Moro remarcó la importancia de saber convivir más allá de las diferencias.